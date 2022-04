Lucid Air Grand Touring Performance: 1050 CV e ricarica ultrarapida

Lucid Air Grand Touring Performance è l’ultima versione della berlina elettrica americana che sin dal suo debutto nel 2020 ha stupito per le sue cifre impressionanti. E i numeri sono completati da design e tecnologia impeccabili.

Oltre 1.000 CV

Sebbene la potenza della nuova Grand Touring Performance raggiunga i 1.050 cavalli, non ha superato i 1.111 CV della precedente versione Air Dream Edition Performance. Tuttavia le sono sufficienti per diventare il veicolo elettrico più potente in vendita in Nord America.

La batteria da 900 volt consente un’autonomia che raggiunge i 718 chilometri e tra i suoi vantaggi spicca l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi. La ricarica ultra rapida recupera 300 miglia in 21 minuti con un caricabatterie CC da 350 kW.

Design, interni e tecnologia

La Lucid Air Grand Touring Performance è equipaggiata inoltre con cerchi Aero Sport da 21 pollici specifici per questa versione, gommati con pneumatici Pirelli personalizzati, fari LED a matrice di lenti intelligenti e conta cinque colori di personalizzazione per la carrozzeria: Stellar White, Infinite Black, Cosmos Silver, Quantum Grey e Zenith Red.

Per gli interni vengono offerti quattro temi ispirati allo stato della California che combinano pelle Nappa, Alcantara e finiture in legno, con varie opzioni: Santa Cruz, Tahoe, Mojave e Mojave PurLuxe. A completare lo stile c’è un’ampia serie di funzionalità tecnologiche. Uno di questi elementi high-tech più eccezionali è lo schermo retrattile da 34 pollici situato sulla console centrale con risoluzione 5K, aggiornamenti software OTA e suite di assistenza alla guida denominata DreamDrive Pro.

Dal punto di vista della sicurezza il pacchetto include più di 30 sistemi di assistenza alla guida. Inoltre l’ambiente interno è reso più piacevole da un tetto in vetro e da un sistema audio Surreal Sound a 21 altoparlanti compatibile con la tecnologia Dolby Atmos.

Negli USA il prezzo della nuova Lucid Air Grand Touring Performance è di 179.000 dollari. Le consegne inizieranno a giugno di quest’anno.