Le BMW M3 e M4 di Vorsteiner

Vorsteiner ha presentato una serie di aggiornamenti per le nuove BMW M3 e M4.

L’estetica delle sportive bavaresi ha sollevato molto dibattito da quando sono state introdotte per la prima volta e il tuner californiano non ha lasciato nulla di intentato nel modificare l’aspetto della berlina e della coupé ad alte prestazioni, senza esagerare.

Nuova griglia frontale

Le modifiche iniziano dall’avantreno dove Vorsteiner ha elaborato una nuova griglia. Sembra che pochissime persone apprezzino il frontale a doppio rene standard delle M3/M4, quindi il preparatore ha sostituito le griglie originali e ha realizzato una griglia con una grande barra centrale, suddivisa in quattro segmenti. Questa inedita griglia anteriore è disponibile in plastica ABS per 899,99 dollari o in fibra di carbonio per 1.499,99 dollari.

Cerchi speciali e body-kit aerodinamico

A complemento della griglia ridisegnata c’è anche uno splitter anteriore in fibra di carbonio che si monta facilmente sul paraurti standard dell’M3/M4 e che costa 2.395 dollari. Altri aggiornamenti includono le minigonne laterali, il diffusore e lo spoiler posteriore, tutti in fibra di carbonio. L’intero kit può essere acquistato per $ 8.684 o le parti possono essere ordinate singolarmente.

Vorsteiner ha anche sviluppato un set di nuove ruote forgiate VP-X per le BMW M3 e M4, disponibili nelle dimensioni da 20×9, 20×10.5, 21×10 e 21×11.