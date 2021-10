Land Rover Defender Heritage Customs: un omaggio a James Bond

Nota per le sue preparazioni premium di Land Rover Defender, l’officina automobilistica olandese Heritage Customs ha ora reso omaggio a No Time to Die di 007 con una nuova versione “Tuxedo Black” del moderno fuoristrada.

Nero elegante

Senza dubbio ispirato allo stesso James Bond e al suo abbigliamento elegante, il Defender personalizzato – soprannominato dall’azienda come Valiance – ha assunto un’elegante tonalità nera dalla testa ai piedi, che si estende dalla protezione inferiore anteriore e dalla scritta sull’anteriore alle piastre striate sul cofano, agli inserti del paraurti posteriore e praticamente a tutti i componenti in plastica dell’auto.

Segni di riconoscimento

Naturalmente, Tuxedo Black a parte, il veicolo riceve anche una serie di aggiornamenti estetici e pratici. L’auto ora appoggia su quattro cerchi in lega forgiati su misura da Heritage Customs, disponibili nelle dimensioni da 20 pollici o 22 pollici. Le ruote Supersonic a cinque razze sono di serie, anche se è disponibile una gamma di altre opzioni tra cui scegliere, come i Black Crow multi-razze o gli Space Cowboy con taglio a diamante.

Un portapacchi da spedizione installato sulla parte superiore può essere raggiunto tramite una scala pieghevole con pedali in metallo, mentre un interno in tonalità simile al nero esterno si abbina al resto dell’equipaggiamento, come il portaoggetti montato lateralmente, i parafanghi, le maniglie delle portiere, il rivestimento della carrozzeria, i ganci di traino e persino le coperture degli altoparlanti.