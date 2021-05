Land Rover Defender Eco Home: viaggiare in modo sostenibile e sicuro

Quando la voglia di partire per esplorare scenari inaspettati incombe, ma la pandemia accresce la volontà di viaggiare in sicurezza, ecco che nasce Defender Eco Home, frutto di una collaborazione tra Land Rover Italia ed Airbnb.

Una casa mobile ecosostenibile per scoprire nuove location italiane

Per scoprire e riscoprire il nostro territorio ecco che è stata studiata la Eco Home, una casa mobile realizzata con materiali sostenibili e che può essere trasportata da un’auto iconica e appena rivoluzionata dopo una storia commerciale di circa 70 anni: la Defender. Una vettura che sposa la sostenibilità attraverso le nuove motorizzazioni ibride e che manifesta il concetto di rispetto ambientale alla base della realizzazione della Eco Home.

Quest’ultima è completamente autonoma grazie ai pannelli solari collocati sul tetto, e realizzata con materiali diversi, tutti Made in Italy, ed in linea con lo spirito del progetto: dalla struttura esterna in policarbonato alla fibra di vetro riciclata, dall’ecopelle alle fibre naturali degli arredi, per finire con i tessuti purificanti, un materiale nuovo pensato per ridurre l’inquinamento ambientale. Ma non è tutto, perché le finiture degli arredi sono costruite con materiale di scarto proveniente dalla lavorazione dell’uva, mentre il controsoffitto è rivestito da un particolare tessuto in grado di purificare l’aria.

Immergesi nella natura e testare la Defender in off-road

Pernottare nella Defender Eco Home, vuol dire immergersi completamente nella natura, grazie alle pareti invisibili. Ma l’esperienza può essere arricchita mediante delle visite nei luoghi più rilevanti delle varie località, e attraverso la possibilità di prendere parte a pranzi e cene realizzate da chef stellati. Inoltre, questo progetto ha lo scopo di mettere in evidenza spazi insoliti, ma meravigliosi, del nostro Bel Paese.

Il tutto è reso ancora più emozionante dall’esperienza di poter vivere una giornata a bordo della nuova Defender, da guidare su percorsi suggeriti e con la preziosa assistenza del team del Land Rover Experience. In questo modo si potranno sperimentare le capacità in off road del nuovo Defender in contesti naturali straordinari.

10 location per la fase di lancio da prenotare su un’apposita pagina web

Al momento del lancio di questa iniziativa sono dieci le località prescelte, con la prima tappa che coinvolgerà la Sicilia e l’ultima, che vedrà protagonista la Sardegna, prevista per settembre. Ma sarà solo l’inizio di questo nuovo modo di intendere il viaggio. Per pronotare è possibile andare sulla pagina dedicata all’iniziativa presente sul portale di Airbnb Italia, precisamente a questo indirizzo: www.airbnb.it/defender-eco-home.

“L’idea è nata dal lancio della nuova Defender, che sostituisce un’icona che è stata per quasi 70 anni sul mercato. Questo progetto riguarda anche un nuovo modo di intendere il viaggio, spostandosi con l’auto e non più in aereo, magari sul territorio nazionale. L’auto infatti, in questo periodo riduce il rischio di contagio in maniera significativa, spiega Daniele Maver Presidente Jaguar Land Rover Italia”.