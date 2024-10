Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone è Best of Show al Concorso d’Eleganza Festival Car 2024

Il fascino stilistico delle auto italiane è riconosciuto in ogni angolo del mondo. La cosa vale soprattutto per i modelli dell’era romantica. Non stupisce, quindi, il fatto che la Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone abbia guadagnato il “Best of Show” al Concorso d’Eleganza Festival Car 2024, andato in scena nell’incantevole borgo di Revigliasco Torinese, sulle colline del capoluogo piemontese. Alla stessa vettura è andato anche il successo nella categoria Senior, riservata alle creature a quattro ruote nate prima degli anni sessanta.

Guardando le immagini, non si fatica a comprendere le ragioni dell’apprezzamento della giuria, rapita dalle note espressive dell’auto, che si concede alla vista con note di grande forza dialettica, nonostante le contaminazioni del gusto americano.

Per chi non lo sapesse, la Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone è un esemplare unico del 1952. Il suo design porta la firma di Giovanni Michelotti. Alla Carrozzeria Bertone il compito di plasmare la materia, per tradurre la visione in realtà. Il risultato? Una vettura di carattere, il cui appeal è emerso con autorevolezza nella terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2024, prestigioso evento dedicato all’automobilismo storico.

I tratti espressivi più appariscenti sono la linea allungata e i proiettori bassi e di grandi dimensioni. Dentro spiccano le cromature che arricchiscono il lussuoso abitacolo. Mai restaurata, ma ben conservata, la Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone si distingue dalla massa. Al suo attivo una percorrenza davvero ridotta: soli 4.000 km. Un valore aggiunto, sul piano collezionistico.

Quasi 100 vetture sono entrate in scena per contendersi i riconoscimenti del Concorso d’Eleganza Festival Car 2024. Il corteo è partito dal Castello Reale di Moncalieri per raggiungere le vie di Revigliasco Torinese, in una sapiente miscela di momenti dinamici ed esposizioni statiche. Come dicevamo, la giuria, composta da personalità di primo piano nel panorama del design automobilistico, ha assegnato il premio più ambito e prestigioso alla Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone, tornata a casa con il “Best of Show“. Attualmente, questa automobile appartiene a un collezionista privato, grande appassionato del marchio torinese, che la custodisce gelosamente, per via del suo valore storico e culturale.