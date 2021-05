Lamborghini Urus: incidente con ribaltamento e fiamme [Video]

Un incidente è occorso a una Lamborghini Urus in Malesia. Il super SUV del “toro” si è ribaltato per poi essere avvolto dalle fiamme. Tanti i danni riportati dal veicolo, ma ciò che conta è il fatto che nessuno si sia ferito gravemente. Nessuna notizia è disponibile sulla dinamica dell’incidente. Il fatto che non si noti la presenza di altri mezzi nei paraggi fa supporre un errore di calcolo del conducente, durante la marcia sul fondo bagnato, ma siamo nel campo delle ipotesi, tutte da verificare.

Viste le immagini proposte dal video, poteva finire molto peggio per chi stava a bordo, ma per fortuna né le forze fisiche del crash né le fiamme hanno disegnato un brutto epilogo. Certo, resta la “sofferenza” per i danni patiti dall’auto, ma questi contano poco quando ci sono di mezzo delle vite umane, a prescindere dal valore economico del veicolo.

Ricordiamo che la Lamborghini Urus ha segnato un cambio di passo nei volumi produttivi della casa di Sant’Agata Bolognese. Come le altre opere del “toro”, anche questa creatura non passa inosservata, guadagnando la scena in ogni contesto ambientale. Il sound è degno del carattere di un brand la cui forza espressiva si celebra in ogni aspetto sensoriale. La silhouette anticipa il vigore prestazionale del mezzo, spinto da un V8 biturbo di 4 litri con 650 cavalli all’attivo, su 2154 kg di massa.

Questo Super SUV esprime delle prestazioni al top nello specifico segmento di mercato, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.6 secondi e da 0 a 200 km/h in 12.8 secondi. Notevole la velocità massima, che tocca quota 305 km/h. Purtroppo anche ad auto così efficaci e sicure nelle dinamiche di marcia, nonostante il baricentro alto, possono succedere degli incidenti molto rischiosi. A fare la differenza è, spesso, il senso di responsabilità dei guidatori. Ecco il filmato dello spaventoso incendio che ha avvolto la Lamborghini Urus dopo il ribaltamento in Malesia.