Lamborghini Squadra Corse e ABT Sportsline, insieme anche nel DTM 2025

Lamborghini Squadra Corse e ABT Sportsline amplieranno l’attuale partnership strategica a partire dal 2025, schierando una coppia di Lamborghini Huracán GT3 EVO2 nella serie motoristica più importante della Germania, il DTM, come parte di un accordo a lungo termine tra le due parti.

ABT e Lamborghini ancora unite

Svelata nel corso di una presentazione speciale al Red Bull Ring, sede del penultimo appuntamento della campagna DTM di quest’anno, la collaborazione porta anche ABT Sportsline nella famiglia dei team ufficiali supportati dalla Lamborghini a partire dalla stagione seguente. Anche l’anno prossimo la 24 Ore del Nürburgring rimarrà un appuntamento fondamentale nel rapporto tra Lamborghini e ABT Sportsline, che hanno unito le forze per la prima volta nel 2023. All’inizio di quest’anno, il trio ABT Sportsline composto da Kelvin van der Linde, Jordan Pepper e Marco Mapelli ha raggiunto la top 5 nella 24 Ore, confermando le prestazioni ottenute nel secondo round della Nürburgring Langstrecken-Serie, in cui van der Linde e Pepper si sono classificati secondi ad aprile.

Dopo aver partecipato per la prima volta al DTM nel 2021, Lamborghini Squadra Corse si appresta ora ad affrontare il prossimo capitolo della sua storia unendo le forze con il team di maggior successo della serie. Ulteriori informazioni sull’ingresso nel 2025, compresi i piloti, saranno annunciate in seguito.

L’entusiasmo delle parti

L’amministratore delegato di ABT Sportsline, Thomas Biermaier, ha dichiarato: “Abbiamo imparato a conoscerci e ad amarci durante il progetto 24 ore. ABT Sportsline e Lamborghini sono due marchi che si integrano perfettamente; siamo appassionati di motorsport. Questa passione si respira anche a Sant’Agata Bolognese. Il nostro motto “dalla pista alla strada” si adatta altrettanto bene alla Lamborghini. Il fatto che siamo riusciti a concordare una collaborazione a lungo termine e che Lamborghini ci sosterrà a livello di fabbrica nel DTM in futuro è un momento importante per ABT Sportsline”.

Il direttore di ABT Motorsport, Martin Tomcyzk, ha aggiunto: “La partecipazione alla 24 ore è stato il primo passo in questa direzione. Ci piace lavorare con Lamborghini, quindi è stato un passo logico per noi lavorare insieme non solo nella 24 ore ma anche nel DTM in futuro. Conosciamo bene i punti di forza della Huracán GT3 EVO2 grazie al nostro progetto di 24 ore e sappiamo che avremo una vettura con cui potremo lottare per i titoli. E, naturalmente, stiamo già guardando al suo successore, la nuova Lamborghini Temerario”.

Rouven Mohr, Chief Technical Officer di Lamborghini, ha dichiarato: “Il motorsport fa parte del DNA della Lamborghini. Il successo in pista è estremamente prezioso per noi come costruttori di auto sportive. Il DTM ha un significato speciale perché ha molti fan, non solo in Germania. Poter lavorare in futuro con il team di maggior successo in questa serie di gare ci rende molto orgogliosi. Sosterremo ABT Sportsline al massimo e siamo convinti che sarà una combinazione molto forte”.