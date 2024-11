Lamborghini Aventador martoriata con un chiodo da un invidioso | Video

Il possesso di un’auto da sogno come la Lamborghini Aventador è un grande privilegio. Avendo le chiavi di un mezzo del genere si possono vivere emozioni stellari. Basta contemplarla nel garage, per trarne immenso giovamento, grazie al fascino delle forme. Figuriamoci il piacere scatenato dalle sue dinamiche, condite da musicalità inebrianti, frutto delle alchimie meccaniche del suo potente motore V12.

Supercar di questo livello richiamano gli sguardi ammirati di moltissime persone, desiderose di poterne un giorno possederne una, ma nel mondo ci sono, purtroppo, anche gli invidiosi, i frustrati e chi vive la vita come un continuo contrasto sociale. Si tratta di persone che non supportano il successo degli altri, il loro lifestyle o gli oggetti da loro posseduti. Non sappiamo a quale categoria appartenga l’autore dello scempio offerto dal video, ma probabilmente rientra in una di quelle prima menzionate.

Il tizio ha ferito la preziosa Lamborghini Aventador con un chiodo, con delle chiavi o con altro arnese contundente, scarabocchiandone la carrozzeria. Brutta bestia la gelosia. È triste vedere scene del genere, ingiustificabili anche se giungessero da una moglie tradita, figuriamoci da un estraneo che neppure conosci e che, magari, nutre rancore nei tuoi confronti, solo perché sei riuscito a coronare un sogno automobilistico, probabilmente con grandi sacrifici.