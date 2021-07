Lamborghini Aventador: la (brutta) replica su base Honda Civic [Video]

Le supercar come la Lamborghini Aventador sono amate dagli appassionati, ma solo pochi fortunati riescono a comprarne una. Per gli altri vale il motto: “Vorrei ma non posso”. In India, alcune persone hanno cercato di trovare una discutibile via di mezzo, nel tentativo di dare forma al sogno di una vita. Così, hanno realizzato una replica della sportiva del “toro”, partendo da una Honda Civic.

Il risultato – anche in virtù dei limiti strutturali dell’auto di partenza – è un “tarocco” facilmente identificabile, anche prima di accendere il motore, ma agli autori sembra che vada bene il frutto degli sforzi messi in campo. Se l’estetica di questa replica della Lamborghini Aventador è approssimativa, non va meglio sugli altri fronti, a partire dal motore a quattro cilindri che è ben lontano dal V12 di Sant’Agata Bolognese per fascino, emozioni, tecnologia e sonorità.

Personalmente non amo le riproduzioni automobilistiche, eretiche per definizione. Anche questa volta è così, almeno per me. Preferisco chi mette un modellino o un poster in camera, se non ha le risorse per comprare l’auto originale, perché l’amore per un modello è anche rispetto per la sua originalità e per la sua esclusività. Sarebbe interessante conoscere il vostro parere sull’argomento.