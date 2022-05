Il marchio francese ha presentato la nuova Alpine A110 speciale per il Gran Premio di Miami di Formula 1, un esclusivo pack personalizzato per la sua sportiva, con elementi differenzianti, sia esterni che interni, che rimandano alla celebre città americana.

Già prenotabile sull’App Alpine

Il pacchetto “South Beach Colorway” per l’Alpine A110 include i nuovi colori Bleu Azur e Rose Bruyère, ma è disponibile anche in altri colori Heritage e include altre opzioni di personalizzazione attraverso il programma Alpine Atelier. Disponibile dall’estate 2022, questo pacchetto opzionale può essere prenotato già da ora tramite l’app Alpine.

L’Alpine A110 speciale per il Gran Premio di Miami

Si avvicina la premiere di uno dei Gran Premi più attesi degli ultimi anni, che toccherà le strade di una delle città che meglio rappresentano lo stile yankee. E per questo il marchio Alpine ha voluto celebrare la sua presenza GP di Formula 1 di Miami con un’edizione speciale dell’A110 che rende omaggio a questa inedita tappa della Formula 1 con un set unico di colori e personalizzazioni che rientrano nel programma Atelier Alpine.

Ispirata alle luci al neon di Ocean Drive, agli edifici art déco che si affacciano su Miami, ai colorati tramonti e alla vivace scena musicale della città, la Alpine A110 per il Gran Premio di Miami sarà disponibile in due colori, blu o rosa. In abbinamento troviamo cerchi Serac bianchi da 18 pollici, mentre all’interno spiccano i tappetini ‘South Beach’ ricamati con i colori decorativi e le bandiere blu e rosa che decorano sia l’esterno che l’interno dell’Alpine A110 . E per completare il quadro interno i sedili e la pelle della console centrale saranno rifiniti con cuciture in grigio chiaro.

Identità Alpine al 100%

Nonostante il suo look pop-art e dirompente, la A110 “South Beach Colorway” si adatta perfettamente all’identità di Alpine, con Bleu Azur e Rose Bruyère due dei colori storici del marchio. Entrambe le tinte sono tra le 20 disponibili attraverso il programma di personalizzazione di Atelier Alpine, tutte ispirate ai celebri decori utilizzati nella storia del marchio.

Il programma Atelier Alpine offre anche una vasta gamma di opzioni di personalizzazione aggiuntive con una vasta gamma di finiture per le ruote e un ampio catalogo di colori per le pinze dei freni. In questo modo ogni A110 può ora essere unica.