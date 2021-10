Lada a 14 ruote: un mostro in stile Frankenstein [Video]

Nuovo esperimento motoristico in Russia, dove una vecchia Lada è stata trasformata in una specie di monster truck a 14 ruote. L’auto, creata artigianalmente in un’officina, porta la firma di Garage 54. Il risultato del lavoro è un mezzo folle e mostruoso, la cui presenza scenica è dominata dagli enormi “cingoli” posteriori, ciascuno dei quali composto da 6 ruote, la più alta delle quali, sull’asse originale, trasmette il moto alle altre.

In effetti i primi metri d’azione confermano la funzionalità della cosa, anche se l’andatura è particolarmente bassa, ma appena si presenta un accenno di salita, si assiste allo slittamento di tutti gli pneumatici, che stridono senza grip l’uno sull’altro. Per bilanciare l’altezza che l’auto ha dietro, all’avantreno sono state piazzate delle ruote di grandi dimensioni. Un sistema di barre metalliche completa l’opera, per garantirne la funzionalità e un’adeguata resistenza.

Nel video che condividiamo sotto, vengono spiegati per filo e per segno gli interventi eseguiti in officina, per dar vita a questa singolare Lada, il cui aspetto ricorda una sorta di carro armato. La spinta, per le superiori masse in gioco dell’esemplare di cui ci stiamo occupando, è affidata a un motore Toyota, opportunamente adattato alla specifica missione, che ha sostituito il cuore originale della vettura.