La Suzuki Jimny diventa una mini Mercedes Classe G

L’attuale Suzuki Jimny ha conquistato i cuori di mezzo mondo con la sua estetica retro, e la sua somiglianza con un’altra iconica fuoristrada, la Mercedes Classe G. Non per niente ora Brabus, specialista in elaborazioni dei modelli della Stella, ha presentato un Tuning della 4×4 giapponese ispirato direttamente e sfacciatamente proprio alla famosa off-road tedesca.

Suzuki Jimny Brabus G800

Il suo nome è Suzuki Jimny Brabus G800 ed è una replica quasi esatta, anche se un po’ più piccola e accorciata, della Brabus Mercedes-AMG G63.

Di fatto questa Jimny ha il meglio della gamma Brabus. Esteticamente sfoggia un body kit muscoloso che è già più che familiare, accompagnato da una nuova griglia, la famosa “B” come stemma, i cerchi sportivi di colore scuro e un aggressivo terminale di scarico laterale. Anche gli interni sono stati completamente rivisti per allinearsi agli altri modelli Brabus.