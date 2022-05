La strana ETV realizzata da Mike Vetter

Un veicolo molto particolare ha stimolato la fantasia nel Regno Unito, stiamo parlando di un’auto personalizzata e costruita da un uomo della Florida, e che è stata messa all’asta da un museo finito in bancarotta. Si tratta di una ETV, o “veicolo extraterrestre”, una creazione a opera di Mike Vetter, proprietario della azienda realizzatrice di kit car con sede in Florida “The Car Factory”.

Mike Vetter era in passato un dipendente di Burger King che iniziò a vendere kit car che riproducevano le più famose supercar, fino a quando Ferrari e Lamborghini non minacciarono di citarlo in giudizio. Dopo questa brutta esperienza, ha deciso di dar vita ai suoi modelli di auto originali, che lo hanno reso un milionario.

ETV: il design

L’ETV sembra un cumulo di gelatina, una design tondeggiante e fuori dal comune, ma sotto questo strano vestito si cela una Chevrolet Cobalt. Sotto il cofano, invece, c’è un quattro cilindri Ecotec da 2,2 litri collegato alle ruote anteriori tramite un cambio automatico.

L’intera carrozzeria è personalizzata con una forma unica che non assomiglia a nessun’altra vettura su strada. Il primo esemplare di ETV è uscito da The Car Factory nel 2014 e inizialmente costava 95.000 dollari, ed era caratterizzato da un corpo vettura in fibra di vetro e porte ad ali di gabbiano.

Attualmente in vendita

Scoperto per la prima volta da Silodrome, il veicolo era precedentemente esposto al London Motor Museum, ma da quando l’istituto è fallito durante la pandemia, la vettura è finita sul mercato delle auto usate.

L’ETV era in vendita tramite un’asta di Bonhams con un prezzo stimato compreso tra i 16.000 e i 18.000 euro, ma è stato ritirata prima che avvenisse una vendita finale. Apparentemente, questo non è un esemplare unico ce ne sono altri che sono stati realizzati sulla base di diversi telai donatori, tra cui una Chevrolet Aveo, una Toyota Echo e addirittura una Porsche Boxster.