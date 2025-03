A volte il passato ritorna, e lo fa nel modo più spettacolare possibile. Due icone dell’automobilismo giapponese potrebbero presto rinascere grazie a una partnership strategica tra Toyota e Mazda. L’accordo prevede lo sviluppo congiunto della prossima generazione della Toyota GR Supra e il ritorno della leggendaria Mazda RX-7, segnando un importante cambio di rotta rispetto alla precedente collaborazione di Toyota con BMW.

Toyota e Mazda, una sportiva pazzesca

La notizia rappresenta una svolta significativa nel settore automobilistico nipponico. Dopo anni di partnership internazionali, come quella che ha portato alla nascita dell’attuale GR Supra in collaborazione con BMW, Toyota sceglie di guardare nuovamente al mercato domestico, unendo le forze con un altro colosso giapponese. Questa collaborazione Toyota Mazda promette di ridefinire il panorama delle sportive ad alte prestazioni.

Il progetto si preannuncia ambizioso: la nuova RX-7 potrebbe abbandonare il tradizionale motore rotativo per adottare un propulsore SkyActiv inline-six da 3.3 litri, capace di erogare 340 cavalli. Lo stesso motore, già presente nella Mazda CX-90, potrebbe essere utilizzato anche per la futura GR Supra, in una configurazione mild hybrid che promette prestazioni eccezionali.

Una collaborazione ambiziosa

La collaborazione si inserisce in un contesto di lunga tradizione di cooperazione tra i due costruttori. Questa volta, però, l’obiettivo è più ambizioso: ricreare quella magia che negli anni ’90 rese le sportive giapponesi un punto di riferimento nel mercato globale delle alte prestazioni.

Sul fronte del design, le prime anticipazioni mostrano una fusione di stili che potrebbe dar vita a vetture dal carattere unico. Il designer Andrei Avarvarii ha già proposto la sua visione dei futuri modelli, combinando l’aggressività tipica della Supra con l’eleganza caratteristica della RX-7.

Restano ancora diversi punti da chiarire, come la localizzazione della produzione e il posizionamento di prezzo. Tuttavia, questa partnership potrebbe rappresentare la risposta giapponese alle sfide del mercato moderno, coniugando prestazioni ed efficienza in un’epoca di crescente attenzione all’ambiente.

L’attesa è alta tra gli appassionati, che vedono in questa collaborazione la possibilità di un ritorno in grande stile delle sportive nipponiche. Il progetto promette di unire tradizione e innovazione, portando una ventata di freschezza nel segmento delle auto ad alte prestazioni.