La Polski Fiat 126p di Tom Hanks venduta all’asta per 83.500 dollari

Tom Hanks, il celebre attore e premio Oscar americano, nel 2017 aveva ricevuto in regalo una fiammante Polski Fiat 126p restaurata in ogni dettaglio, dai suoi fan nella città di Bielsko-Biala in Polonia. La vettura era stata donata all’attore statunitense in seguito alla notizia della sua passione nei confronti della storica utilitaria Fiat, confermata da una foto che immortalava Hanks al fianco di una 126.

Venduta ad un prezzo record

Cinque anni dopo questo gradito regalo, la Polski Fiat 126p è stata venduta all’asta su Bring A Trailer con l’obiettivo di dare una mano ad una buona causa. Il ricavato della vendita all’incanto, pari a 83.500 dollari, andrà infatti alla campagna di beneficenza “Hidden Heroes” della Elizabeth Dole Foundation.

Esterni by BB OldTimer Garage

Questa speciale Fiat Polski 126p è stata restaurata dagli specialisti del BB OldTimer Garage, mentre gli interni sono opera di Carlex Design. La vettura sfoggia una livrea bianca abbinata a paraurti cromati e cerchi in acciaio da 12 pollici che risultano avvolti da pneumatici a fascia bianca Debica Passio 135/80. Non manca inoltre un badge identificativo posizionato sul retro che sottolinea che si tratta di un esemplare unico.

Abitacolo a cura di Carlex Design

L’abitacolo è stato personalizzato con rivestimenti di colore verde realizzati su misura, non mancano inoltre componenti in alluminio e inserti in legno dedicati alla plancia. Completano l’allestimento due tasche porta oggetti sugli schienali e un quadro strumenti specifico in alluminio con la scritta “Bielsko-Biała for Tom Hanks“, a cui si aggiunge anche una targa con una citazione di Forrest Gump. Il celebre attore ha anche posto il suo autografo sulla portiera della vettura.

La storia della Polski Fiat

Ricordiamo che la Polski Fiat, era una casa automobilistica polacca che produceva modelli Fiat in Polonia su licenza della casa automobilistica italiana. La 126p – basata sulla 126 “italiana” – è stata costruita tra il 1973 e il 2000 nella fabbrica di Tychy. Quest’ultima è stata acquistata dalla Fiat nel 1992 ed è ancora oggi pienamente operativa.