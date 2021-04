La nuova Mercedes Classe S personalizzata da Brabus

Brabus non ha perso tempo nel presentare un pacchetto di aggiornamenti per la Mercedes-Benz Classe S di nuova generazione.

Personalizzazioni estetiche

Destinato alle versioni equipaggiate con la linea AMG, il pacchetto Brabus propone uno spoiler anteriore che migliora l’efficienza aerodinamica, nuove cornici delle prese d’aria laterali, indicatori laterali a LED integrati e inserti del paraurti posteriore, con ritagli per i nuovi tubi di scarico. Non manca uno spoiler per il portellone del bagagliaio in carbonio.

Brabus offre anche una serie di cerchi in alluminio da 19, 20 e 21 pollici, realizzati su misura per la Classe S 2021. I cerchi in lega “Platinum Edition” hanno diverse grafiche a disposizione e sono disponibili in combinazione con vari pneumatici: Continental, Pirelli o Yokohama. Sull’auto della foto il set da 21 pollici corrisponde al colore esterno della carrozzeria e calza gomme da 265/35 all’anteriore e da 305/30 al posteriore. Brabus ha inoltre modificato l’assetto della Classe S abbassando l’altezza fino terra di 25 mm, a seconda della modalità di guida selezionata.

Interni

All’interno il rivestimento in pelle pregiata in bianco porcellana e nero fa da protagonista, insieme alla rifiniture in cromo ombra per tutti i comandi fisici, le finiture in fibra di carbonio e i battitacco esclusivi che possono illuminarsi in bianco o cambiare colore in sincronia con l’illuminazione ambientale.

Upgrade meccanico

Il motore ibrido a sei cilindri in linea da 3,0 litri della S500 guadagna 65 CV e 70 Nm di coppia con il modulo plug-and-play Brabus che scatena un totale di 500 CV e 590 Nm. Ciò consente un’accelerazione da 0-100 km/h in 4,7 secondi (da 4,9 secondi), mentre la velocità massima rimane limitata a 250 km/h.

Brabus propone però anche un aggiornamento delle prestazioni per il turbodiesel che alimenta l’S400d e ne aumenta la potenza e la coppia del motore da 330 CV e 700 Nm, a 370 CV e 750 Nm, per uno 0-100 km/h (0-62 mph) in 5,2 secondi, un miglioramento di 0,2 secondi e una velocità massima di 250 km/h.