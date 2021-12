La nuova Honda Civic Type R debutterà al Salone di Tokyo

Honda presenterà la nuova generazione della Civic Type R al Salone di Tokyo a gennaio (dal 14 al 16), anche se sarà svelata con l’attuale carrozzeria camuffata. Ad ogni modo sarà la prima apparizione pubblica della hot hatch in forma di prototipo prima del suo debutto, confermato nel 2022.

La carrozzeria nascosta sotto la complessa trama mimetica svela comunque un pacchetto aerodinamico ridisegnato che include parafanghi più larghi, paraurti sportivi, una grande ala posteriore e un diffusore con tre tubi di scarico in posizione centrale.

Punta al Nurburgring

Il prototipo della Civic Type R è stato avvistato al Nurburgring in Germania, mentre qualche settimana fa la Honda ci ha dato uno sguardo dietro le quinte durante i test sul circuito Suzuki in Giappone. Questo ci fa credere che il modello tenterà di riconquistare i record sul giro della versione uscente, rivendicando il suo titolo di re delle hot hatch FWD.

Il 2.0 L turbo potenziato

Nonostante la tendenza all’elettrificazione, la Civic Type R dovrebbe mantenere il motore a quattro cilindri turbo da 2.0 litri, che attualmente eroga 310 CV e 400 Nm, abbinato al cambio manuale a sei marce che invia la potenza all’asse anteriore. La nuova generazione disporrà probabilmente di più potenza per rimanere in linea con la concorrenza, mentre il telaio e l’elettronica aggiornati la renderanno più veloce in pista.