La Jaguar XF a Matera con James Bond [Video]

La berlina XF di Jaguar fa il suo debutto in Bond nell’ultima puntata del franchise cinematografico, “No Time to Die”, nelle nostre sale a partire da questa settimana. In realtà Matera non è uno dei migliori posti per un inseguimento in macchina a causa delle sue strade strette e tortuose. Un’incubo in realtà per chi fugge dalle autorità o dai cattivi…

Per questo la berlina inglese è stata adattata appositamente a questo tipo di terreno. Neil Layton, che si è occupato della preparazione dell’auto nel film d’azione, ha dichiarato:

La parte difficile sono state le condizioni variabili della superficie stradale. Abbiamo cambiato, quasi per ogni scena, la pressione dei pneumatici, l’altezza della carrozzeria e la regolazione degli ammortizzatori in modo da poter guadagnare o perdere trazione. Ogni auto è configurata appositamente per ogni singola acrobazia, sebbene il DNA della XF rimanga sempre lo stesso.

Ciò ha aiutato le auto a correre attraverso la città medievale, giù per gradini acciottolati e attraverso le piazze alla ricerca di James Bond. Chris Corbould, supervisore degli effetti speciali e dei veicoli d’azione del film, ha detto:

La Jaguar XF è stata una scelta entusiasmante per questa sequenza d’azione. Cerchiamo sempre di spingere al limite le nostre acrobazie, e questo mette alla prova anche le capacità dei nostri veicoli. Non c’era compromesso con questa scena in particolare. C’erano solo pochi centimetri di margine negli stretti vicoli, senza spazio per errori, e l’XF ha mostrato le sue capacità.

Il venticinquesimo capitolo della serie di Bond segna non solo il debutto sullo schermo della Jaguar XF, ma anche il ritorno della famosa Aston Martin DB5.

“No Time To Die” di James Bond è stato ufficialmente distribuito nei cinema di Regno Unito, Brasile, Germania, Italia, Corea del Sud e Paesi Bassi questa settimana e arriverà negli Stati Uniti l’8 ottobre.