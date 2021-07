La Fiat Punto viene sparata in aria da un tombino [Video]

Le strade sono ricche di incognite e i rischi aumentano in caso di pioggia. A volte gli imprevisti superano i confini dell’immaginazione, come ha scoperto a sue spese il conducente di una Fiat Punto, in Ungheria. Il tizio camminava con grande prudenza nella sua corsia, su un’arteria residenziale, quando all’improvviso, a causa della forza dell’acqua, un tombino è esploso proprio sotto la sua auto, sollevata in aria per l’energia dello “sparo”.

Notevoli i danni subiti dal veicolo, ma per fortuna pare che nessuno si sia fatto male. Solo un grande spavento, per la natura balistica dei fatti. Il video è stato condiviso su Reddit. L’esplosione, oltre ad attivare gli airbag della Fiat Punto, avrebbe inciso le sue note anche sul motore, colpito dal coperchio del tombino. Non sappiamo cosa sia successo dopo, ma è probabile che sia intervenuto un carro attrezzi. A voi le immagini offerte dal filmato, davvero incredibile!