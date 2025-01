La Ferrari F430 appartenuta a Donald Trump torna in vendita

Donald Trump si appresta ad insediarsi alla Casa Bianca, per dare avvio al suo nuovo mandato presidenziale. Pochi giorni ci separano dalla cerimonia ufficiale. Lui è il personaggio del momento ed anche gli oggetti che si legano alla sua vita suscitano forte interesse, come la Ferrari F430 del 2007 di cui è stato possessore. Ora la magnifica vettura del “cavallino rampante” torna alla ribalta, per la decisione di cederla assunta dall’attuale proprietario, forse col desiderio di cogliere l’attimo migliore per incassare la somma più alta.

Questa potrebbe schizzare alle stelle se Elon Musk, stretto collaboratore del nuovo inquilino della White House, decidesse di acquistarla, ma non ritengo credibile la prospettiva. La Ferrari F430 in esame fu usata da Donald Trump molti anni prima della precedente elezione a Presidente degli Stati Uniti d’America, avvenuta nel 2017. Sicuramente è una delle auto più famose della sua raccolta, che ha compreso diverse supercar, a testimonianza dell’amore per questa tipologia di veicoli, capaci di toccare le corde emotive di tutti.

Oggi, per gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo, si apre l’incredibile possibilità di entrare in possesso di una “rossa” appartenuta all’uomo più potente del pianeta. L’esemplare fu acquistato nuovo da Donald Trump: questa provenienza è sicuramente un valore aggiunto, in grado di far schizzare le cifre ben oltre le quotazioni medie del modello. Penso che con la Ferrari F430 il Presidente degli Stati Uniti d’America abbia vissuto momenti particolarmente piacevoli e decisamente vibranti sul piano sensoriale, negli anni in cui ne fece uso, prima di lanciarsi nell’avventura politica.

A rendere più prezioso l’esemplare all’asta, atteso per il 16 febbraio sotto il martello del banditore, ci pensa la copia della documentazione firmata dallo stesso Donald Trump, che attesta l’autenticità dell’auto. Il lotto è accompagnato dalla cronologia completa dei tagliandi, a riprova delle grandi attenzioni ricevute negli anni. Una sportiva del genere può impreziosire qualsiasi collezione, anche la più esclusiva. Ecco perché la vendita, curata da Rockstar Car Auction, non dovrebbe faticare a trovare tanti rilanci.

Aggressiva ed elegante, la Ferrari F430 del Presidente USA ha il cambio F1 e si offre alla vista con la più classica delle combinazioni: carrozzeria rossa e interni in color cuoio chiaro. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un motore V8 da 4.3 litri, in grado di sviluppare 490 CV di potenza massima e 465 Nm di coppia, su un peso di 1450 chilogrammi. Al top le prestazioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, da 0 a 1.000 metri in 21.6 secondi e una punta velocistica di 315 km/h. All’epoca la Ferrari F430 era un riferimento tecnologico e dinamico, nel suo segmento di mercato. Oggi occupa un posto di rilievo nei sogni di tutti quelli che hanno le belle auto nel cuore.

Fonte | duPontREGISTRY