La Batmobile diventa elettrica, e si può acquistare

Dopo essersi laureato all’Università di Architettura di Hanoi e aver fondato l’agenzia Macro Studios, la sua azienda dedicata al cosplay, l’architetto Nguyen Dac Chung svela il risultato di 2 anni di lavoro: una replica perfetta e funzionale dell’auto di Batman. Con il nuovo film The Batman, in arrivo nelle sale il prossimo marzo, il tempismo è perfetto.

Van Daryl, società specializzata in repliche in scala di auto del cinema, sta attualmente esponendo il modello in Vietnam e, se sembra troppo lontano, ecco alcuni scatti del veicolo:

L’auto è una riproduzione di quella presente nella trilogia de “Il Cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan, con una differenza: è elettrica, il che rende questo veicolo la prima Batmobile a zero emissioni al mondo.

Meno di 600 kg

Per realizzare questo ambizioso progetto, l’artista ha unito le forze con un team di meccanici, designer, architetti e ingegneri. Il modello, che misura 3,7 metri in lunghezza, 2,4 in larghezza e 1,3 in altezza, combina pezzi realizzati a mano e design 3D, mescolando acciaio e fibre di carbonio per un peso totale inferiore a 600 kg.

Fino a 100 km/h

Il motore elettrico, di cui il modello è dotato per la prima volta, gli consente di raggiungere una velocità massima di circa 100 km/h. L’auto, il cui abitacolo può ospitare due persone, è dotata di porte idrauliche automatiche, un sedile del passeggero e 4 telecamere con monitor che offrono una visione a 360 gradi.

La buona notizia è che questa versione a zero emissioni della batmobile è in vendita, chi volesse acquistarla può contattare l’azienda e richiedere i prezzi sul sito di Van Daryl.