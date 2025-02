“Non guiderò mai questa hypercar da 2.300 cavalli, la userò come attrazione turistica nel mio maniero“. Con queste parole il miliardario danese Jorgen Hansen ha svelato il destino della sua nuova Koenigsegg Gemera, acquistata non per sfrecciare sulle strade ma per attrarre visitatori alla storica tenuta di Brolokke Manor, situata sull’isola di Langeland.

Koenigsegg Gemera, il proprietario si rifiuta di guidarla

L’eccentrica decisione si inserisce in un ambizioso progetto di rilancio turistico che vede protagonista il maniero danese, acquisito da Hansen nel 2021 per 2,7 milioni di dollari. Un investimento che trova il suo equilibrio con l’acquisto della Gemera, destinata a diventare il gioiello espositivo della struttura, oggi convertita in hotel e ristorante di lusso.

La scelta dell’auto non è casuale. La Koenigsegg Gemera rappresenta un capolavoro ingegneristico che ha riscritto gli standard delle supercar. Questo modello di produzione monta un poderoso V8 twin-turbo da 5.0 litri abbinato a tre motori elettrici, per una potenza complessiva superiore ai 2.300 cavalli. Prestazioni che le permettono di raggiungere i 400 km/h e scattare da 0 a 100 in appena 1,9 secondi.

Il progetto di Hansen

Il progetto di Hansen fonde sapientemente l’heritage storico di Brolokke Manor, un edificio risalente al XVI secolo con successive modifiche nei secoli XVIII e XIX, con l’avanguardia tecnologica rappresentata dalla Gemera. Una combinazione unica che punta a trasformare la tenuta in un polo d’attrazione per appassionati d’auto, amanti della storia e turisti in cerca di esperienze esclusive.

Questa insolita operazione di marketing territoriale potrebbe fare scuola, dimostrando come anche un’auto di lusso possa diventare uno strumento di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale. Contribuendo così a rafforzare l’attrattività di una destinazione come l’isola di Langeland turismo.