KIA ha lanciato un nuovo modello, il KIA Syros, pensato principalmente per il mercato indiano. Questo SUV compatto, lungo appena 4 metri, poggia sulla piattaforma K1 del Gruppo Hyundai, già utilizzata per altri modelli come la Hyundai i10 e la Hyundai Inster. Sebbene non sia previsto al momento un lancio al di fuori dell’India, le sue caratteristiche potrebbero renderlo interessante anche per altri mercati.

Il KIA Syros presenta dimensioni contenute con una lunghezza di 3.995 mm, larghezza di 1.800 mm e altezza di 1.665 mm. Il passo di 2.550 mm contribuisce a garantire un abitacolo spazioso, nonostante le dimensioni compatte. Il design segue la filosofia “Opposites United” di KIA, con un frontale che sfoggia la Digital Tiger Face, linee muscolose, protezioni in plastica e cerchi da 17 pollici. Il cofano corto contribuisce a dare un aspetto dinamico e robusto al veicolo.

All’interno, il KIA Syros offre un ambiente ricco di tecnologia. La plancia è dominata dal Trinity Panoramic Display da 30 pollici, che integra la strumentazione digitale e il sistema infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Gli allestimenti più avanzati includono un tetto panoramico, illuminazione ambientale a 64 colori, e sedili anteriori ventilati e riscaldati con regolazione elettrica. Inoltre, il bagagliaio ha una capienza di 465 litri, offrendo una buona capacità di carico.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il KIA Syros sarà disponibile con un motore turbo benzina Smartstream da 1.0 litri con 120 CV e 172 Nm di coppia, oppure con un motore diesel CRDi da 1.5 litri con 116 CV e 250 Nm. Entrambe le versioni offrono la possibilità di scegliere tra cambio manuale o automatico. Non è prevista una versione elettrica al momento, ma la piattaforma supporta l’elettrificazione, lasciando aperta la possibilità di una futura versione elettrica, come nel caso della Hyundai Inster.

Sotto il profilo della sicurezza, il KIA Syros si avvale della piattaforma K1 rinforzata per una maggiore protezione dagli urti, ed è equipaggiato con una serie di sistemi ADAS come il Forward Collision Avoidance Assist, Lane Keep Assist, telecamera a 360 gradi, Blind View Monitor e Smart Cruise Control con Stop & Go.