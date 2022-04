Kia Niro 2022: novità, motori, interni, uscita

Kia ha pubblicato nuove e interessanti informazioni sulla seconda generazione della Niro. E più nello specifico della nuova Kia e-Niro 2022. Ovvero la variante 100% elettrica della gamma, un modello che si aggiorna in termini di design e dotazioni tecnologiche.

La Kia e-Niro punta ad essere una delle auto elettriche più popolari sul mercato. Nel convulso anno 2021, segnato dalla crisi azionaria delle concessionarie, è stato il quinto veicolo elettrico più venduto in Europa con quasi 47.000 unità immatricolate, sulla scia della Volkswagen ID.4, che deteneva il titolo di SUV elettrico più popolare . Ora, con il cambio generazionale, KIA spera di dare una nuova spinta alle sue vendite.

Kia Niro 2022 Guarda un'altra fotografia →

Il design della nuova Kia e-Niro 2022

Quali differenze presenta la nuova e-Niro rispetto alle altre versioni della gamma? La verità è che il modello elettrico sfoggia alcuni tratti distintivi che gli consentono di prendere le distanze dalle varianti ibride. La calandra inferiore e il paraurti anteriore ricevono un trattamento specifico per adattarsi alle esigenze e alle caratteristiche del sistema di propulsione. Altro elemento esclusivo sono i cerchi in lega da 17 pollici. La presa di ricarica si trova al centro della griglia.

La nuova generazione della Kia Niro è stata sviluppata sulla terza generazione della piattaforma K. L’uso di questa architettura è fondamentale per il progetto, poiché consente a KIA di utilizzare tre diversi sistemi di propulsione. Bisogna infatti ricordare che, oltre alla versione elettrica, la nuova Niro sarà commercializzata anche nelle versioni ibrida (HEV) e ibrida plug-in (PHEV).

Gli interni e la tecnologia della nuova Kia e-Niro 2022

Tralasciando l’esterno, se ci avventuriamo all’interno della nuova Niro elettrica ci ritroviamo avvolti da un ambiente digitale e connesso. Un sistema di due schermi curvi da 10,25 pollici consente al guidatore di accedere a numerose informazioni di guida. Uno di questi schermi è utilizzato come quadro strumenti digitale, mentre l’altro ha lo scopo principale di gestire il sistema di infotainment.

Una menzione speciale va fatta anche all’Head-Up Display (HUD) da 10 pollici su cui vengono proiettati altri dati di guida. Il sistema multimediale, controllabile tramite comandi vocali, include anche una nuova funzionalità denominata Multi-Command, grazie alla quale i passeggeri potranno controllare più funzioni con un unico comando.

Attraverso KIA Connect è possibile avere alcuni controlli a distanza sul veicolo, come consultare e controllare lo stato del processo di ricarica o pianificare percorsi tramite la navigazione online.

Per quanto riguarda l’elenco dei sistemi di assistenza alla guida, possiamo dire che la nuova Niro elettrica è ben servita. Tra le varie tecnologie dispone di cruise control adattivo, riconoscimento dei segnali stradali, avviso di eccesso di velocità, assistente al mantenimento della corsia, avviso di attenzione del guidatore, assistente abbaglianti, telecamera per la retromarcia, assistente al traffico trasversale posteriore, assistente di parcheggio intelligente a distanza e avviso di angoli ciechi.

L’autonomia della nuova Kia e-Niro 2022

Sotto la carrozzeria della nuova Niro elettrica c’è una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh che alimenta un unico motore da 150 kW (204 CV) e 255 Nm di coppia massima.

È in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 167 km/h. In assenza di omologazione del dato definitivo, KIA prevede che l’autonomia della nuova e-Niro raggiunga i 463 chilometri secondo il ciclo WLTP. Un altro dato fondamentale in questo senso è il coefficiente di resistenza. È pari a 0,29, una cifra molto importante se teniamo conto del suo status di veicolo di tipo SUV. La capacità di traino raggiunge i 750 chilogrammi.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica, variano a seconda della presa elettrica utilizzata. Il brand prevede che la batteria della nuova e-Niro possa essere ricaricata dallo 0 all’80% in soli 43 minuti utilizzando un apposito punto di ricarica DC. E a proposito, equipaggia anche la tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) per utilizzare l’energia immagazzinata nella batteria dell’auto per ricaricare i dispositivi elettrici.

Data di uscita e prezzi della nuova Kia e-Niro 2022

Lo sbarco della nuova Niro nelle concessionarie europee avverrà durante il 2022, anche se KIA non ha fornito una data di lancio precisa. Il debutto della nuova generazione è avvenuto lo scorso anno durante il Seoul Motor Show 2021 e la Corea del Sud è il primo mercato in cui sarà disponibile.