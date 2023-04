Kia, Jason Jeong: ‘Gli europei riconoscono le qualità dei nostri veicoli elettrificati’

Il primo trimestre del 2023 si è concluso positivamente per Kia in Europa in quanto ha registrato un aumento delle vendite pari al 2,23%, con 148.571 unità immatricolate. Per l’occasione, Jason Jeong – presidente di Kia Europe – ha commentato questi importanti risultati, che segnano un nuovo record per il periodo per la casa automobilistica sudcoreana nel Vecchio Continente.

“Questo inizio anno da record evidenzia la crescita continua di Kia nel Vecchio Continente e soprattutto il fatto che gli automobilisti europei riconoscono le qualità della nostra ampia gamma di veicoli elettrificati”, ha detto Jeong.

Sportage, Ceed e Niro hanno trainato le vendite

Soltanto a marzo, Kia ha venduto complessivamente 63.053 auto, registrando una crescita del 6,9% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Tra gennaio e marzo 2023, la Kia Sportage è stata la vettura del costruttore più venduta in UE+EFTA+Regno Unito, con 41.285 unità.

Anche Ceed e Niro hanno fatto la loro parte con, rispettivamente, 35.207 e 19.115 esemplari consegnati. Infine, la pluripremiata Kia EV6 completamente elettrica ha trainato le vendite di veicoli elettrici