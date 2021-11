Kia EV9 Concept: svelato a Los Angeles il SUV elettrico full size

Kia ha svelato sotto i riflettori del Salone di Los Angeles 2021 l’inedita EV9 concept. L’inedita show car anticipa il futuro SUV 100% elettrico che punta molto su tecnologia e versatilità, grazie ad un abitacolo caratterizzato da tre file di sedili.

Piattaforma E-GMP e ricarica rapida

Basato sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) del Gruppo Hyundai-Kia, la EV9 condivide molte caratteristiche con la “cugina” Hyundai Seven. Anche se i dettagli tecnici sono stati diffusi con il contagocce, la cosa certa è che il pianale E-GMP può essere configurato con un singolo motore elettrico o con due propulsori, inoltre l’autonomia dichiarata è pari a 482 km. Uno dei punti di forza della vettura è la velocità di ricarica offerta da una tecnologica di ultima generazione che permetterà alla EV9 di ricaricare le proprie batterie dal 10% all’80% in appena 30 minuti.

Dimensioni importanti

La Kia EV9 si presenta come un SUV di grandi dimensioni lungo 4930 mm, largo 2055, alto 1790 mm e con un passo di 3100 mm. Queste dimensioni lo rendono 70 cm più corto del Telluride, più largo di 65 mm e con un passo più lungo di ben 200 mm. Il SUV coreano sposa la nuova filosofia stilistica “Opposites United” di Kia che regala alla vettura forme muscolose, tra cui spiccano i grandi passaruota che nascondono le enormi ruote in lega, tipiche delle show car. Il frontale della vettura è impreziosito dalla mascherina “Tiger Face” digitale in tinta con la carrozzeria e chiamata a separare i proiettori a LED “nascosti”. Non mancano inoltre telecamere al posto degli specchietti e le barre “mobili” sul tetto.

Pannelli solari per massimizzare l’efficienza

Per ottimizzare l’efficienza, la EV9 sfrutta uno speciale pannello solare installato sul cofano anteriore che permette di recuperare una parte dell’energia elettrica utilizzata nelle operazioni di guida. Anche se non si hanno particolari dettagli, Il Costruttore ha dichiarato che il pannello solare permette di fornire energia alternativa quando non risulta possibile ricaricare a una colonnina.

Salotto hi-tech

L’abitacolo della Kia EV9 concept può essere considerato come un salotto super tecnologico e versatile. Tra le numerose caratteristiche spiccano il tetto panoramico, l’enorme display ultra wide da 27 pollici e un volante davvero singolare che ingloba comandi digitali. L’ambiente interno dispone di tre file di sedili e grazie alla modalità Pausa la prima e la terza fila possono essere posizionate l’una di fronte all’altra mentre la seconda si trasforma in un tavolo. La modalità Enjoy consente invece a tutte e tre le file di sedili di ruotare verso la parte posteriore in modo da offrire ai passeggeri una visuale panoramica aprendo il portellone. La versione di serie della Kia EV9 è dovrebbe arrivare attorno al 2024.