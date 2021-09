Ken Block farà danzare le Audi elettriche

Ken Block entra nella galassia Audi. Il funambolico pilota californiano, noto per i suoi video adrenalinici, è il nuovo testimonial della casa dei “quattro anelli“. A lui il compito di mettersi al volante delle auto elettriche più estreme del marchio, che sarà chiamato a condurre a modo suo. L’intesa rientra nel quadro di una nuova strategia di comunicazione, che mira a rendere più appetibili sul piano emotivo le vetture a batteria.

Durante la prima visita negli stabilimenti di Ingolstadt, Ken Block ha coronato il sogno di guidare alcuni modelli storici ai quali è particolarmente affezionato, come la Quattro S1 e la V8 Quattro del DTM. Non è mancato un test con la RS e-tron GT, modello elettrico più potente della gamma: giusto per entrare in sintonia con il tema che gli è stato assegnato. Ecco le parole del pilota statunitense:

Audi è il marchio che ha acceso la mia passione per il motorsport. Sono estremamente entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Insieme, svilupperemo progetti innovativi e spingeremo più avanti i confini della mobilità elettrica.

Ken Block è considerato un “petrolhead” di riferimento mondiale, per la sua storia. In tempi recenti si è seduto, con casco e guanti, al posto guida di alcuni bolidi elettrici, con i quali si è concesso il solito repertorio scenografico, fatto di salti, derapate e compagnia bella. Sulle auto a batteria ha disputato anche alcune gare. Ora la nuova parentesi in casa Audi, a supporto della mobilità green, ma con la consueta iniezione di adrenalina.