Jeep Avenger apre il 2025 con una campagna promozionale di grande impatto, offrendo sconti fino a 9.000 euro su tutta la gamma e soluzioni di finanziamento particolarmente vantaggiose per il mercato italiano. La punta di diamante della gamma, la Full Electric Summit completamente elettrica, registra il ribasso più significativo: il prezzo di listino scende da 42.400 euro a 33.400 euro. Nel pacchetto è inclusa anche una Easy Wallbox per la ricarica domestica. Per chi sceglie il finanziamento, è previsto un piano con anticipo di 8.616 euro, seguito da 35 rate mensili di 149 euro e una maxi rata finale.

Jeep Avenger, le ulteriori promozioni

Per gli amanti delle motorizzazioni tradizionali, la casa automobilistica propone la versione a benzina Longitude, equipaggiata con motore 1.2 turbo da 100 CV, al prezzo promozionale di 21.900 euro anziché 24.750 euro. Questa opzione si rivolge agli automobilisti più tradizionalisti.

La gamma si arricchisce ulteriormente con la variante Jeep ibrida e-Hybrid, disponibile nell’allestimento Longitude con motore 1.2 da 100 CV. Il prezzo scende a 24.950 euro rispetto ai 26.450 euro di listino. Anche in questo caso, è disponibile un piano finanziario che prevede un anticipo di 6.140 euro e rate mensili accessibili, sebbene il costo totale finale superi il prezzo promozionale.

Altre versioni della B-SUV

Per gli appassionati del fuoristrada, la versione 4xe Upland con trazione integrale e motore 1.2 da 136 CV è proposta a 30.950 euro, con uno sconto di mille euro rispetto al listino. Anche questa configurazione offre un piano di finanziamento strutturato con anticipo, rate mensili e maxi rata finale.

Questa nuova gamma MY25 si presenta come una proposta completa nel panorama dei B-SUV, offrendo soluzioni per ogni esigenza: dalla Jeep elettrica all’ibrido, dal benzina alla trazione integrale, con un’attenzione particolare alla convenienza economica. Le promozioni Jeep si configurano così come un’occasione imperdibile per il nuovo anno.