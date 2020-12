È stato poco più di un anno fa quando Jaguar ci aveva sorpreso con un’elegante hypercar destinata esclusivamente al mondo virtuale di Gran Turismo Sport. Si chiamava Jaguar Vision Gran Turismo Coupé e vantava una spettacolare silhouette da coupé, accompagnata da un propulsore 100% elettrico da circa 1.020 cavalli.

Ora, un anno dopo, la Casa inglese fa il suo debutto con una versione ancora più estrema del suo progetto, noto come Jaguar Vision Gran Turismo SV e sviluppato per competere nelle più importanti gare di resistenza nel mondo virtuale. Anche se, per svelarla, il marchio d’Oltremanica ha creato anche un modello fisico della vettura in scala reale. È stata creata da Jaguar SV, il reparto alte prestazioni dell’azienda britannica che ha realizzato un intero prototipo di Le Mans del futuro, ispirandosi ad altre grandi icone della casa come la Type C, la Type D, la XJR-9 o la XJR-14.

Una coupé sportiva

In questo caso l’elegante carrozzeria di questa coupé è caratterizzata dal gigantesco splitter anteriore, minigonne più aggressive e soprattutto un posteriore in cui è protagonista un mostruoso spoiler, che ricorda il classico Gruppo C, situato in posizione ancora più arretrata.

Tutto questo non solo rende questa Vision Gran Turismo SV 861 mm più lunga della versione standard, ma soprattutto molto più aerodinamica, con un sorprendente coefficiente di resistenza di 0,398 Cd e un carico di 483 kg a una velocità di 322 km/h.

Le caratteristiche virtuali

A livello meccanico a spingere virtualmente quest’auto da corsa ci pensano quattro motori elettrici che ora offrono un totale di 1.903 CV e 3.360 Nm di coppia massima. In quanto a prestazioni, sempre virtuali, dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 1,65 secondi e 410 km/h di velocità massima.

Queste caratteristiche impressionanti sono accompagnate da interni progettati specificamente per le corse, anche se con il solito tocco futuristico delle creazioni della collezione Vision Gran Turismo a cui siamo già più che abituati.

Come spiega Jaguar, questa nuova Jaguar Vision Gran Turismo SV “sarà inclusa nell’edizione 2021 del gioco Gran Turismo”.