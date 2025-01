L’Italia si conferma il paese europeo con il più alto numero di automobili per abitante: ben 694 veicoli ogni 1.000 persone, superando nettamente la media UE di 563. È quanto emerge dal nuovo rapporto ACEA 2023 sul parco circolante europeo, che fotografa un settore in lenta transizione verso la sostenibilità.

Italia, parco circolante numeroso

Il documento evidenzia come il numero di auto in Europa continui a crescere, raggiungendo i 249 milioni di veicoli con un incremento dell’1,4% rispetto al 2022. L’Italia ha visto aumentare il proprio parco auto da 40,2 a 40,9 milioni di unità, consolidando la sua posizione di leadership nel continente.

Un dato preoccupante riguarda l’invecchiamento del parco circolante. A livello europeo l’età media delle automobili ha raggiunto i 12,5 anni, mentre in Italia si attesta a 12,8 anni. Il record negativo spetta alla Grecia con 17,5 anni, mentre il Lussemburgo presenta il parco più giovane con una media di 8 anni.

I dati ACEA

La transizione verso motorizzazioni più ecologiche procede a rilento. In Europa, i motori a benzina rappresentano ancora la metà del parco circolante (50%), seguiti dal diesel al 39,5%. L’Italia riflette questo trend con il 43,3% di auto a benzina e il 41% diesel. Nonostante la crescente attenzione alla mobilità sostenibile, le auto elettriche costituiscono appena l’1,8% del totale europeo e lo 0,5% in Italia, mentre le ibride (incluse le plug-in) si fermano al 3,2% in Europa e al 5,4% nel nostro paese.

Questi numeri evidenziano le sfide che l’industria automobilistica deve affrontare per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, in particolare in Italia dove l’elevata motorizzazione e l’anzianità del parco auto rappresentano ostacoli significativi al rinnovamento della mobilità.