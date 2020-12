Ioniq 5: un teaser anticipa la nuova auto elettrica

In perfetto ordine con il recente “vernissage” del nuovo marchio “Ioniq”, dedicato per intero allo sviluppo di una lineup di auto elettriche “new gen” secondo una personale espressione tecnologica, Hyundai svela in un video-teaser di anteprima i contenuti alla base della novità Ioniq 5. Il modello che, confermano i vertici del marchio coreano, inaugurerà il brand “Ioniq”.

Ecco i tre “Extra” del progetto

La presentazione ufficiale di Ioniq 5 è fissata per l’’inizio del 2021. Nell’attesa, la sequenza video, intitolata “The new Horizon of EV”, punta i riflettori sugli atout di ispirazione che hanno portato a definire il progetto Ioniq 5, le cui forme definitive ed i relativi contenuti saranno resi noti in occasione del taglio del nastro. L’attenzione, in queste settimane che mancano al “reveal” del nuovo modello, si posa su tre delle peculiarità che saranno portate in dote da Ioniq 5:

“ Extra Power of Life ”, ovvero la tecnologia di ricarica bidirezionale “vehicle-to-load” in cui si attua un principio di interazione fra veicolo elettrico e rete, rendendo la vettura come un generatore mobile di energia (sistema che in Italia è stato recepito dal decreto del 30 gennaio 2020 “Vehicle-to-Grid: Criteri e modalità per la diffusione”)

”, ovvero la tecnologia di “vehicle-to-load” in cui si attua un principio di interazione fra veicolo elettrico e rete, rendendo la vettura come un generatore mobile di energia (sistema che in Italia è stato recepito dal decreto del 30 gennaio 2020 “Vehicle-to-Grid: Criteri e modalità per la diffusione”) “ Extra Time for You ”, dove vengono sottolineate le capacità di ricarica rapida del veicolo

”, dove vengono sottolineate le capacità di del veicolo “Extraordinary Experiences”, rivolto all’insieme di funzionalità di Ioniq 5 che saranno dettagliate in fase di presentazione ufficiale.

Novità “a ruote alte”

Ioniq 5, indicano i “piani alti” Hyundai, è stata progettata sul prototipo EV 45 Concept, interessante esempio di commistione fra reminiscenze del passato (dal punto di vista stilistico, fonte di ispirazione era stata la Pony Coupé Concept, presentata nel 1974) ed un’impronta hi-tech decisamente rivolta alla nuova e-mobility, svelato al Salone di Francoforte 2019. Tenuto conto delle indicazioni rese note alla presentazione del nuovo brand Ioniq, e considerato la numerazione data alla imminente novità coreana, Ioniq 5 sarà un SUV. o, più precisamente, un CUV (Crossover Utility Vehicle) di fascia media. Questo perché la nuova lineup Ioniq verrà suddivisa in due grandi gruppi: cifre pari per le berline, cifre dispari per i modelli “a ruote alte”.

1

La nuova piattaforma

Viene peraltro già annunciata la “base di partenza”: si tratta del pianale modulare E-GMP (Electric Global Modular Platform), creato per una nuova famiglia di modelli provvisti di alimentazione 100% elettrica. Una sostanziale evoluzione rispetto, ad esempio, alle attuali soluzioni che vengono destinate anche per adottare gruppi di propulsione ibridi ed a combustione. Il ricorso alla nuova piattaforma, fa notare Hyundai, è del resto funzionale a maggiori flessibilità di sviluppo di ulteriori modelli, elevate prestazioni, autonomia di guida più elevata, funzionalità di sicurezza ampliate ed un maggiore spazio interno per passeggeri e bagagli.

Prime indicazioni sulla futura lineup

Su questo “capitolato” Hyundai prepara il terreno alla futura lineup Ioniq: dopo la capofila Ioniq 5, sarà la volta della berlina Ioniq 6 (che verrà sviluppata partendo dal prototipo Hyundai Prophecy, presentato all’inizio di marzo 2020) e del SUV full size Ioniq 7. Tutti, come detto, accomunati dal medesimo pianale modulare di nuova progettazione.

Con il prossimo “lancio” commerciale del brand Ioniq, Hyundai rafforzerà i suoi piani di espansione strategica nel settore della mobilità “zero emission” al momento della presentazione del nuovo marchio: sul taccuino degli impegni c’è, entro il 2025, la previsione di vendere un milione di veicoli 100% elettrici, il raggiungimento del 10% di quota di mercato ed il posizionamento al terzo posto fra i produttori di auto elettriche.