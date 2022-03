Infrazioni multiple da parte di un tailgater: arrestato [Video]

Il tailgater è una persona che guida incollata al veicolo davanti, senza rispettare le distanze di sicurezza. Un comportamento molto rischioso, specie quando si consuma a velocità sostenuta. Nel video odierno è stato immortalato il conducente di una Ford Flex rossa e bianca, mentre compie diverse infrazioni, compresa quella prima esposta. Come se non bastasse, i suoi scarti da una corsia all’altra sono repentini. Teatro dei fatti, un’autostrada della Florida.

Per fortuna c’è una macchina della polizia dietro di lui. A un certo punto dell’azione, l’agente, comprensibilmente irritato dalle scene viste, accende i lampeggianti dell’auto di pattuglia, invitando il tizio ad accostare, dopo averlo seguito per qualche centinaio di metri. In corso d’opera l’ha anche filmato ad andatura nettamente superiore al limite delle 55 miglia. La scena è stata immortalata dalla dashcam a bordo dell’auto di servizio.

Come se non bastassero le infrazioni prima esposte, al controllo è emerso che l’uomo al volante della Ford Flex guidava con la patente sospesa. A quel punto sono scattate le manette. Oltre alla multa è probabile che il tizio abbia anche trascorso una notte in prigione. A differenza di altri soggetti più focosi, immortalati in altre circostanze, bisogna riconoscere che l’uomo fermato non ha fatto storie all’agente, forse perché consapevole dei suoi sbagli. Una parziale attenuante.