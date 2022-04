Incidente stradale per Rincon, grave l’ex calciatore del Napoli

Un brutto incidente stradale ha coinvolto Freddy Rincon. L’ex calciatore del Napoli e del Real Madrid era alla guida di un monovolume, con altri tre passeggeri a bordo, quando è successo il triste imprevisto. Il suo veicolo, durante la marcia, è andato a sbattere contro un autobus, sulle strade di Cali, in Colombia. Non abbiamo notizie sulle altre persone coinvolte, ma ad avere la peggio pare sia stato proprio lui, che versa in condizioni critiche.

Un portavoce dell’ospedale Imbanaco Grupo Quironsalud, dove è ricoverato nel reparto di terapia intensiva, riferisce che Rigon ha una grave lesione cerebrale traumatica ed è in prognosi riservata. L’ex centrocampista della squadra partenopea è stato per alcune ore sotto i ferri dei chirurghi. Gli sportivi, ma più in generale tutte le persone sensibili, sperano che possa riprendersi dai postumi del drammatico incidente stradale. In Colombia migliaia di persone sono in ansia per il loro idolo, soprannominato anche ‘El Coloso‘.