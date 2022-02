Incidente spaventoso: colpito in auto da un gancio traino [Video]

Circolare in strada, a volte, costringe a fare i conti con situazioni molto strane, ma l’esperienza vissuta da un’automobilista è stata davvero incredibile, per non dire terrificante. Il tizio ha rischiato di essere colpito in pieno dal gancio traino perso dalla Toyota Hilux davanti a lui. Sarebbero bastati pochi centimetri di differenza nella traiettoria dell’accessorio per narrare una storia diversa e ancora più drammatica.

Teatro dei fatti è stata la South Eastern Freeway, nell’Australia Meridionale. Qui l’uomo protagonista della disavventura stava percorrendo in modo tranquillo l’arteria viaria, a distanza di sicurezza dal pick-up 4×4 della casa giapponese.

Sulla sua auto è piazzata una dashcam, che riprende la scena. All’improvviso, dalla Toyota Hilux si stacca il gancio traino, che cade a terra, rimbalza più volte e si fionda come un missile contro il parabrezza del veicolo da lui condotto. La forza dell’impatto non si limita a rompere la superficie vetrata, ma crea un enorme foro in essa.

Se l’uomo al volante fosse stato colpito, non ci sarebbe stata alcuna possibilità di sopravvivenza. Per fortuna il tizio si è procurato solo lievi ferite, causate dalla pioggia di schegge. È stato lui stesso a raccontare la storia su una pagina locale di Facebook, dove ha chiesto al proprietario della Toyota Hilux di farsi sentire. Quest’ultimo, probabilmente, nemmeno si è accorto del cedimento del gancio traino della sua auto. Difficile capire cosa sia successo. L’ipotesi più credibile è un errore di fissaggio. Ecco il video, non adatto ai deboli di cuore.

