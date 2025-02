Il designer Davide Virdis ha presentato un audace concept che reimmagina la prima generazione dell’Audi TT RS come frutto di una collaborazione con Porsche, fondendo le caratteristiche distintive dei due prestigiosi marchi tedeschi in un’unica vettura sportiva.

Audi TT con un po’ di Porsche

Questo progetto virtuale si ispira alla storica collaborazione Audi Porsche che ha dato vita alla RS2 Avant negli anni ’90, portandola però a un livello superiore. Il concept mantiene le linee caratteristiche della TT, arricchendole con elementi tipicamente Porsche come i cerchi Cup a cinque razze e un sistema frenante maggiorato con pinze rosse e dischi forati. I passaruota muscolosi e il paraurti ridisegnato conferiscono alla vettura un aspetto più aggressivo, enfatizzandone il design sportivo.

La proposta tecnica prevede l’utilizzo del rinomato motore VR6 3.2 litri, già presente sulla TT di prima generazione, ma potenziato fino a raggiungere quasi 400 CV. Il propulsore verrebbe accoppiato a un cambio DSG a doppia frizione, garantendo prestazioni da vera sportiva con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

Stile a palate

Sebbene questo affascinante progetto rimanga solo sulla carta, soprattutto considerando la recente decisione di Audi di dismettere la TT per concentrarsi sui SUV, rappresenta comunque una interessante esplorazione di come la sinergia tra i due marchi avrebbe potuto evolversi nel segmento delle coupé sportive.

L’attuale collaborazione tra Audi e Porsche, evidenziata da progetti come la Taycan e la e-tron GT, dimostra come la condivisione di tecnologie e piattaforme continui a produrre risultati eccellenti, anche se in direzioni diverse da quella immaginata da Virdis. Questa sinergia mette in luce il potenziale della Audi e Porsche tecnologia nel ridefinire i confini dell’innovazione automobilistica.