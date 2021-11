Impossibile: due Citroen Xantia a 200 km/h su 3 ruote [Video]

Le sospensioni idropneumatiche della Citroen sono entrate nella leggenda. Oltre a garantire un comfort esemplare, sono in grado di compiere imprese fuori dal comune. Basta fare una ricerca su YouTube per vedere diversi video di auto del marchio dotate di questa tecnologia, che si muovono su tre ruote. Anche se nelle clip i loro conducenti lo fanno lentamente, pratiche del genere non vanno assolutamente imitate.

Questi comportamenti meritano un biasimo ancora più aspro se chi è al volante spinge sul pedale dell’acceleratore, come se nulla fosse. È il caso dei due guidatori filmati un’autostrada del Medio Oriente (per fortuna poco affollata), mentre si spingono oltre la soglia dei 200 km/h con una coppia di vecchie Citroen Xantia degli anni ’90, senza che una ruota si trovi dove dovrebbe essere. Le auto protagoniste della bravata sono dotate di sospensioni idropneumatiche Hydractive.

Stupisce la fluidità della loro marcia ed anche la capacità di eseguire rapidi cambi di corsia, in condizioni non ideali. Come se non bastasse, a un certo punto si vede una delle due auto marciare per qualche brevissimo istante con solo un paio di gomme sull’asfalto, a causa di un dosso. Anche qui il driver conserva il pieno controllo del mezzo. Questo non significa che tutto vada bene, perché la condotta è illegale a altamente pericolosa. Immaginate a cosa sarebbe potuto succedere se le Hydractive delle Citroen Xantia avessero accusato qualche problema…