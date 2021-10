I sensori delle Tesla rilevano persone morte? [Video]

Alcuni attribuiscono alle Tesla dei poteri soprannaturali. Del resto, Elon Musk è un visionario ed anche le sue auto elettriche sembrano sposare la filosofia dell’eccentrico boss della casa di Palo Alto. Pensare, tuttavia, che la spia di avvertimento dei pedoni, presente sulle vetture del marchio statunitense, possa addirittura rilevare la presenza delle persone morte, all’interno di un camposanto, sembra quantomeno stravagante. Su TikTok, però, spopola un video che propone alla visione del pubblico un’esperienza del genere.

La clip, che ha collezionato un mare di visualizzazioni, mostra la strampalata impresa di un gruppo di ragazzi che, non avendo di meglio da fare, sono andati a fare un giro notturno in un cimitero, a bordo di una Tesla. I giovani protagonisti delle riprese sono molto agitati, perché la loro auto segnala un numero crescente di persone, lampeggiando per avvisare della loro presenza, che però non si coglie visivamente. Uno dei ragazzi a bordo dice: “Amico, la tua Tesla vede i morti!”.

I più scettici commentatori del post pensano che magari il dispositivo abbia scambiato le lapidi per pedoni. Un collega del tizio che ha postato il video, sostenendo di aver lavorato per la casa di Palo Alto, afferma che i sensori di queste auto sono molto potenti, quindi non ci sarebbe da sorprendersi se rilevassero dispositivi come i pacemaker, anche a tre metri sotto terra. Speriamo che la tendenza a visitare con le auto i cimiteri di notte non prenda piede. Almeno i morti lasciamoli in santa pace, evitando le derive più stupide della società odierna.