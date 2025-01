Il segmento dei B-SUV continua a dominare il panorama automobilistico, rappresentando una scelta sempre più popolare grazie a modelli innovativi e altamente performanti. Secondo la classifica dell’ADAC, l’automobil club leader in Germania, alcune delle auto più vendute in Italia nel 2024 si sono distinte per qualità e prestazioni, ottenendo punteggi eccellenti nei rigorosi test dell’organizzazione.

I migliori B-SUV

Al primo posto si colloca la Lexus LBX nella versione Elegance CVT, un B-SUV con motore ibrido a benzina da 136 cavalli. Questo modello ha ottenuto un punteggio di 2,2, un risultato che, secondo la scala ADAC, indica prestazioni di alto livello. La Lexus LBX è stata particolarmente apprezzata per il suo design elegante e l’efficienza del motore, risultando ideale per chi cerca comfort e sostenibilità.

Segue a pari merito la Skoda Kamiq 1.0 TSI Selection DSG, un SUV compatto con motore benzina da 115 cavalli. Anche questo modello ha ricevuto un punteggio di 2,2, grazie alla sua affidabilità e al suo eccellente rapporto qualità-prezzo. La Skoda Kamiq si distingue come una scelta pratica e accessibile, particolarmente apprezzata dai consumatori.

In terza posizione troviamo la Peugeot e-2008 156 GT, versione completamente elettrica del noto SUV francese. Dotata di un motore da 156 cavalli, la Peugeot e-2008 ha raggiunto un punteggio di 2,3, grazie alla sua tecnologia avanzata e ai bassi livelli di emissioni, rendendola una delle opzioni più interessanti per chi cerca un’auto ecologica senza rinunciare alle prestazioni.

Dal podio in giù

Il quarto posto è occupato dalla Opel Mokka-e, un altro SUV elettrico, con un motore da 136 cavalli e un punteggio di 2,3. Questo modello si distingue per il suo design moderno e le ottime capacità di guida, rappresentando una scelta ideale per gli automobilisti attenti all’ambiente.

Chiude la top 5 la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI R-Line DSG, un SUV compatto con motore benzina da 116 cavalli. Con un punteggio di 2,4, la Volkswagen T-Cross è stata apprezzata per la qualità degli interni, la sicurezza e il basso impatto ambientale, risultando una delle opzioni più versatili e affidabili per il mercato italiano.

Tra i modelli che non rientrano nella top 5, ma che meritano comunque attenzione, troviamo la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line, la Seat Arona 1.0 TSI Xperience, la Yaris Cross Hybrid Elegance 2WD e la Volkswagen Taigo 1.0 TSI Stile DSG. Questi veicoli offrono prestazioni solide e rappresentano valide alternative nel competitivo segmento dei B-SUV.