Hyundai ha sviluppato lo schermo più sottile al mondo

Il CES di Las Vegas sarà ancora una volta uno dei grandi palcoscenici scelti dai marchi automobilistici per presentare nuovi modelli e inedite tecnologie. Hyundai ha già annunciato una delle sue novità, il primo schermo QL al mondo.

Hyundai svelerà al CES di Las Vegas il suo nuovo schermo QL, il più sottile al mondo

La tecnologia “Quantum Dot e Local Dimming Display” del nuovo schermo QL permette di ottenere colori più naturali e un contrasto maggiore tra le tonalità chiare e scure, migliorando la precisione della qualità dell’immagine. La società coreana ha affermato che la tecnologia dei colori a punti quantici può avere problemi di efficienza e stabilità a temperature elevate, ma integrandola con i diodi OLED si può illuminare o oscurare zone locali – in modo più accurato – e raggiungere neri più veri, riducendo al minimo l’effetto di abbagliamento e preservando una buona visibilità.

Il grande schermo curvo di 27 pollici che si estenderà da un lato all’altro del parabrezza, con uno spessore minimo di 10 millimetri, sarà una delle caratteristiche distintive di uno dei futuri elettrici. Non sappiamo ancora quale modello lo monterà per primo, ma pensiamo che possa essere lo IONIQ 7, il SUV elettrico di lusso che è in fase di sviluppo. Il produttore non ha ancora confermato questa ipotesi, ma ha rivelato le dimensioni e la forma di questo innovativo schermo. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito dalla casa coreana.