Hyundai al Milano Monza Motor Show 2021

Hyundai ha annunciato che parteciperà alla prima edizione del Milano Monza Motor Show, in programma dal 10 al 13 giugno 2021, con una serie di importanti anteprime nazionali.

Hyundai Ioniq 5

Protagonista della rinnovata gamma del marchio coreano sarà la Ioniq 5, il nuovo crossover a zero emissioni di medie dimensioni nonché primo modello della casa basato sulla piattaforma E-GMP dedicata ai veicoli elettrici.

Promette un’autonomia massima di 481 km (WLTP) e dispone dell’architettura a 800V che consente la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza (effettuando dal 10% all’80% della ricarica in appena 18 minuti), la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permette di alimentare dispositivi esterni, gli interni con materiali eco-friendly.

All’interno offre inoltre lo spazio di un’auto di segmento superiore con il passo più ampio della categoria, e i più avanzati sistemi di connettività e di guida assistita. Il design neo-classico si ispira alla Pony, la prima auto del brand asiatico a sbarcare in Europa negli anni’70e disegnata da Giorgetto Giugiaro. Già ordinabile sulla piattaforma online Click to Buy, la Hyundai Ioniq 5 potrà essere ammirata dai visitatori presso i due punti espositivi dedicati, in Piazza Duomo e in Piazza Mercanti.

Le altre novità Hyundai al Milano Monza Motor Show

Insieme alla Ioniq 5 Hyundai porterà al Milano Monza Motor Show anche la Bayon, il più recente modello SUV progettato principalmente per rispondere alle esigenze del mercato europeo.

La nuova Bayon è dotata di un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e connettività smart tech, e garantisce la massima efficienza nei consumi grazie al sistema Mild Hybrid 48V. Nella progettazione i designer hanno voluto massimizzare il comfort dei passeggeri e lo spazio del bagagliaio, dando vita a un ambiente moderno e funzionale.

Inoltre nell’area dedicata al Focus Auto Elettriche e Ibride in Piazza Castello, il pubblico avrà la possibilità di effettuare un test drive dei più apprezzati modelli della gamma Hyundai tra cui Santa Fe e Tucson nella loro nuovissima versione Plug-In Hybrid, e Nuova Kona Electric.

Infine i visitatori potranno apprezzare la Hyundai NEXO, il SUV Fuel Cell, che rappresenta il fiore all’occhiello tecnologico della crescente gamma di veicoli Green di Hyundai. È alimentato a idrogeno e produce acqua come unica emissione, offrendo un’autonomia di oltre 660 km (WLTP) con un tempo di rifornimento da 3 a 5 minuti. Recentemente ha ottenuto le cinque stelle Green NCAP per le sue performance ambientali per quanto riguarda purezza dell’aria e gas serra.