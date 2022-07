Honda ha svelato la versione più potente mai vista della sua hatchback Civic. Per molti si tratta dell’auto sportiva più attesa dell’anno, visto che anche il modello uscente è considerato tra i migliori del suo segmento a trazione anteriore realizzati fino ad oggi. Tra l’altro l’introduzione della nuova Honda Civic Type R 2023, la variante più sportiva della nuova gamma Honda Civic e:HEV, coincide con il 25esimo anniversario del lancio della prima Type R e il 50esimo anniversario della Civic stessa.

Si tratta della sesta generazione della Type R, che a sua volta si basa sull’undicesima generazione della Civic. E la nuova versione sportiva della compatta giapponese arriva già con un nuovo primato, visto che ha battuto il record del giro più veloce della sua categoria sul circuito di Suzuka, in Giappone. Una dichiarazione di intenti.

Honda Civic Type R 2023: d esign più conservativo

La nuova Honda Civic Type R sfoggia un’immagine esterna più conservativa rispetto a quella del modello che sostituisce, ma senza rinunciare alla sportività. È più lunga, più larga e più bassa e sfoggia passaruota allargati. Questi ospitano cerchi in lega da 19 pollici gommati con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S su misura.

Rispetto al modello convenzionale è inoltre dotata di numerosi elementi specifici, tra cui il paraurti anteriore con prese d’aria più grandi e più basse, progettate per migliorare il flusso d’aria. Diverso è anche il cofano, che integra una presa d’aria per aiutare a raffreddare la meccanica.

Allo stesso modo colpiscono le appendici aerodinamiche che si trovano appena dietro le ruote anteriori e che culminano nell’asse posteriore. Ma è proprio al posteriore che le novità sono più evidenti, grazie soprattutto a quell’enorme spoiler ancora più largo di prima, in posizione più arretrata, per migliorarne l’efficienza e dotato di supporti in alluminio.

Sempre al retrotreno possiamo apprezzare anche la presenza di un nuovo paraurti che integra due applicazioni decorative che imitano l’aspetto delle prese d’aria, oltre a un nuovo diffusore. Questo ha tre uscite di scarico nella sua area centrale, con quella in mezzo con un diametro maggiore rispetto a quelle esterne. Per quanto riguarda i colori disponibili verranno proposti il ​​classico bianco ‘Championship White’, il rosso ‘Rallye Red’, il blu perla ‘Racing Blue’, il nero ‘Crystal Black’ e il grigio ‘Sonic Grey Pearls’.

Interni più attraenti e raffinati

Secondo Honda l’abitacolo della Civic Type R 2023 è stato progettato per “migliorare l’esperienza di guida e affinare la concentrazione“. Insomma un design coinvolgente in cui il guidatore è seduto più in basso e gode di una maggiore visibilità agli angoli ciechi ridotti. Mantenendo le caratteristiche di funzionalità e design della Civic e:HEV, la Honda Civic Type R 2023 sfoggia elementi caratterizzanti anche all’interno, come la tappezzeria rossa che copre i sedili. Questi ultimi offrono un ottimo sostegno per il corpo e hanno un design in stile sportivo che offre un comfort sufficiente anche per affrontare lunghi viaggi. Non manca il caratteristico pomello del cambio in alluminio.

In quanto alla tecnologia Honda sottolinea che ora c’è una nuova modalità di guida che si aggiunge alle già note Comfort, Sport e +R. Si chiama Individual ed è stata pensata per offrire la possibilità di personalizzare ulteriormente le impostazioni. È stata inoltre aggiornata l’applicazione di registrazione dei dati Honda LogR, che ora combina i dati sulle prestazioni acquisiti dai sensori dell’auto con un’app mobile.

Honda Civic Type R 2023: p iù potenza, stessa filosofia

Honda afferma che questa nuova Civic Type R è la più potente costruita fino ad oggi, ma sfortunatamente la Casa giapponese non ha dettagliato i dati sulle prestazioni. Si dice che prende come riferimento gli aspetti pluripremiati della versione uscente, da cui deriva, e li perfeziona ulteriormente per offrire maggiori prestazioni e un’esperienza di guida più avvincente e gratificante. Offre un rapporto peso/potenza più favorevole e prestazioni superiori. Honda ha comunque svelato di aver sostituito il turbocompressore, che ora ha un alloggiamento più compatto e una turbina ottimizzata per migliorare il flusso d’aria e aumentare la potenza. Allo stesso modo gli ingegneri hanno ottimizzato il sistema di scarico per migliorare l’efficienza e ridurre il peso.

Honda Civic Typer R 2023 Guarda le altre 9 fotografie →

Le novità meccaniche riguardano anche il cambio, migliorato secondo Honda. Questo rimane ancora un’unità manuale a sei marce, ma ora incorpora una leva più rigida per una guida migliore. Altro aspetto rivisto è quello del raffreddamento, grazie a un nuovo radiatore. Mentre l’impianto frenante, con un set firmato dagli specialisti Brembo, vanta un maggiore feeling e una maggiore resistenza.

Honda rivelerà tutti i dettagli della Civic Type R 2023, tra cui i dati relativi alla potenza e alle prestazioni, l’equipaggiamento e il prezzo con l’avvicinarsi del suo lancio, che avverrà all’inizio del 2023