Furti d’auto azzerati, grazie a una tecnologia d’avanguardia che ridefinisce la sicurezza nel settore del noleggio. Con un impressionante tasso di recupero del 95% per i veicoli rubati, la collaborazione decennale tra Hertz Italia e Targa Telematics rappresenta un esempio di eccellenza tecnologica, culminata nell’implementazione del sistema Smart Vehicle Protector, evoluzione della precedente soluzione Stolen Vehicle Recovery.

Veicoli rubati

Questa innovativa tecnologia non si limita al semplice recupero veicoli rubati, ma utilizza algoritmi predittivi per anticipare furti e appropriazioni indebite. Il sistema analizza in tempo reale parametri di rischio, identificando comportamenti anomali attraverso strumenti come il geofencing e lo studio dei percorsi abituali. Inoltre, monitora l’affidabilità dei clienti sulla base di segnalazioni precedenti e insolvenze nei pagamenti.

“Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Targa Telematics, che quest’anno celebra dieci anni. I dati parlano chiaro: i servizi offerti sono all’avanguardia e fondamentali per realtà come la nostra, con flotte numerose da proteggere”, ha dichiarato Massimo Scantamburlo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Hertz Italia.

Un sistema attivo sempre

Il sistema prevede anche il supporto di una Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, garantendo monitoraggio costante e interventi immediati in sinergia con le Forze dell’Ordine. Questo approccio integrato ha consentito di preservare in modo significativo il valore della flotta aziendale.

“La nostra partnership con Hertz Italia è un esempio virtuoso di come una collaborazione tecnologica di lungo periodo possa generare valore tangibile e duraturo”, ha evidenziato Massimiliano Balbo di Vinadio di Targa Telematics. Grazie a questa sinergia, è stato possibile costruire uno storico dettagliato sui dati della flotta, utile per sviluppare modelli di rischio sempre più accurati.

Targa Telematics continua a consolidare la propria posizione di leader nel settore dell’IoT e della mobilità connessa, offrendo soluzioni avanzate per la gestione delle flotte, la telematica assicurativa e la diagnostica remota. Contribuisce così attivamente alla trasformazione digitale del settore, integrando strumenti di Intelligenza Artificiale per ottimizzare la sicurezza e l’efficienza della mobilità moderna.