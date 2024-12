Volkswagen investe nel litio canadese per la sua flotta elettrica

Il Gruppo Volkswagen, attraverso la sua sussidiaria PowerCo, sta stringendo importanti accordi per garantirsi la fornitura di litio, elemento cruciale per la produzione di batterie per veicoli elettrici. L’azienda ha annunciato una partnership strategica con Patriot Battery Metals, una società mineraria canadese focalizzata sul litio, che prevede un investimento di 48 milioni di dollari USA per acquisire il 9,9% della società.

L’investimento di Volkswagen

Questo accordo segna il primo investimento del Gruppo Volkswagen nella catena di approvvigionamento del litio, a sostegno della sua strategia di integrazione verticale dalla miniera alla batteria. L’obiettivo è quello di garantire una fornitura stabile e sostenibile di materie prime essenziali per la produzione di veicoli elettrici.

La partnership include un accordo di off-take vincolante della durata di 10 anni per la fornitura di 100.000 tonnellate di concentrato di spodumene all’anno. Il materiale, proveniente dal Progetto Shaakichiuwaanaan di Patriot in Québec (Canada), uno dei più grandi giacimenti di pegmatiti delle Americhe, sarà utilizzato nelle gigafactory PowerCo in Europa e Nord America, inclusa quella di St. Thomas (Canada).

L’accordo con Patriot Battery Metals rappresenta una pietra miliare strategica per l’avvio delle attività di produzione di celle di PowerCo in Europa e Nord America. La principale gigafactory di PowerCo, con una capacità massima fino a 90 GWh, è attualmente in costruzione a St. Thomas, in Canada.

Oltre all’accordo di fornitura, PowerCo e Patriot esploreranno congiuntamente ulteriori opportunità strategiche, tra cui:

Lo sviluppo di una catena di fornitura del litio a valle , con particolare attenzione alla competitività dei costi, elevati standard ESG e sostenibilità a lungo termine.

, con particolare attenzione alla competitività dei costi, elevati standard ESG e sostenibilità a lungo termine. La collaborazione per stabilire le migliori pratiche del settore in termini di standard ESG per tutte le attività congiunte.5 Questo includerà misure di smaltimento dei rifiuti, gestione dell’acqua, coinvolgimento delle comunità delle Prime Nazioni e implementazione di azioni per raggiungere gli obiettivi relativi alle emissioni di CO2.

per tutte le attività congiunte.5 Questo includerà misure di smaltimento dei rifiuti, gestione dell’acqua, coinvolgimento delle comunità delle Prime Nazioni e implementazione di azioni per raggiungere gli obiettivi relativi alle emissioni di CO2. L’esplorazione di opportunità di collaborazione per stabilire un modello di catena di fornitura di prodotti chimici per le batterie al litio che sia sostenibile, competitivo in termini di costi e conforme ai principi ESG.

L’accordo tra le due aziende

Thomas Schmall, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la Tecnologia, ha sottolineato l’importanza di questa partnership per il futuro elettrico del gruppo, evidenziando l’impegno in Nord America per la costruzione di un ecosistema dedicato alla mobilità elettrica. Jörg Teichmann, Chief Procurement Officer di PowerCo, ha ribadito la missione dell’azienda di diventare un player globale nell’industria delle batterie, con radici in Europa e Nord America.

Ken Brinsden, CEO e Amministratore Delegato di Patriot Battery Metals, ha accolto con favore l’investimento del Gruppo Volkswagen come una testimonianza della qualità del Progetto Shaakichiuwaanaan e del ruolo futuro di Patriot Battery Metals nella catena di fornitura globale di veicoli elettrici.

L’accordo tra Volkswagen e Patriot Battery Metals evidenzia la crescente importanza del litio nella transizione verso la mobilità elettrica e l’impegno delle aziende leader del settore automotive nel garantire una fornitura sostenibile e responsabile di questa materia prima strategica.