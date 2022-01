Hennessey Venom F5: un video nella modalità di guida più spinta

La Bugatti trema, perché dall’altra parte del mondo c’è una vettura, la Venom F5, pronta a rubarle la scena quale auto più veloce del mondo, e un video ne mostra tutte le potenzialità.

Con 1817 CV punta ai 500 km/h

Il costruttore di questa hypecar ha definito il test ripreso quale prova di stabilità ad alta velocità, come ha rivelato ai colleghi di Carscoops; nello specifico, ad oltre le 250 miglia orarie, ed è qualcosa di impressionante, visto che si tratta di oltre 400 km/h per un bolide capace di superare i 480 km/h. In verità, l’obiettivo del Marchio texano Hennessey è quello di toccare i 500 km/h: un record lo farebbe entrare di diritto nella storia dell’auto.

Anche il sound del V8 sovralimentato è impressionante

Il tuono, il bang supersonico, sono questi i riferimenti nel momento in cui si ascolta la voce del V8 biturbo da 6,6 litri realizzato dalla General Motors e rivisto con dettagli degni di un’auto da corsa, come le valvole d’aspirazione in titanio ed il carter secco. Nelle immagini si vedono le fiamme fuoriuscire dagli scarichi posteriori mentre la F5 avanza con forza bruta ad ogni cambio marcia della trasmissione semiautomatica a 7 rapporti con frizione singola.

Costa 2,1 milioni di dollari ma non ha gli airbag

Nonostante la mancanza di airbag, che ne limita l’utilizzo su strada a soli 4.000 km l’anno, visto che può essere immatricolata essenzialmente come auto da esposizione, la Hennessey Venom F5 è andata a ruba, e i 24 esemplari previsti, da 2,1 milioni di dollari l’uno, sono stati tutti ordinati. Certo, ci vorrà un luogo adatto a scatenare tutta la sua cavalleria che, tra l’altro, si scarica solamente sull’asse posteriore, e prossimamente dovremmo poterla vedere all’opera sulla pista da 3,2 miglia di proprietà della NASA.