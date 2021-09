GMC Jimmy del 1987 con sole 13000 miglia: costa come un SUV nuovo

Su eBay è in vendita una GMC S-15 Jimmy del 1987. Nulla di straordinario, se non fosse per la bassa percorrenza del veicolo, che in 24 anni di vita ha accumulato solo 12.826 miglia (pari a circa 20.641 chilometri). In pratica il vecchio proprietario si è tenuto su una media di 608 chilometri all’anno. Davvero pochi, anche per un SUV classico. Ignote le ragioni di un così basso uso, forse dovuto alla presenza in garage di altre auto.

Guardando le foto dell’annuncio, sembra che l’esemplare in vetrina sia in ottimo stato di conservazione. Spiccano, fra gli altri, i paraurti cromati e i caratteristici cerchi da 15 pollici. L’impressione è che pure gli interni versino in buone condizioni. Non ci vuole molto a capire quanto l’auto sia stata curata con affetto durante il suo ciclo esistenziale.

Versione gemella della Chevrolet S-10 Blazer, ma con logo diverso, la GMC S-15 Jimmy ha contribuito all’affermazione commerciale dei SUV. La spinta del modello è assicurata da un motore V6 da 2,8 litri in grado di erogare una potenza massima di 112 cavalli, scaricati sulle quattro ruote motrici con l’ausilio di una trasmissione automatica.

Per l’esemplare in vendita, la richiesta con l’opzione “compralo subito” è di 23.500 dollari, pari a circa 19.903 euro. Una cifra poco distante da quella necessaria per l’acquisto di una GMC Terrain ancora da immatricolare, ma c’è chi preferisce il vintage, specie se in ottime condizioni.