Il produttore coreano di veicoli di lusso del Gruppo Hyundai ha approfittato del Goodwood Festival of Speed, tenutosi lo scorso fine settimana, per mostrare per la prima volta in Europa la versione elettrica della Genesis GV70.

Questo nuovo modello amplierà presto la gamma di veicoli Genesis a zero emissioni per il mercato europeo, insieme al SUV GV60 e alla versione elettrica della GV80. A livello globale l’azienda prevede di ottenere la piena elettrificazione dell’intera gamma entro il 2025.

Dimensioni

Le misure della Genesis GV70 sono abbastanza generose, senza diventare eccessivamente grandi. La lunghezza dichiarata dal produttore è di 4,71 metri, con 1,91 metri di larghezza e 1,63 metri di altezza e con un passo di 2,87 metri.

Genesis GV70: lusso ed eleganza

Genesis mette in evidenza l’eleganza e il lusso del GV70 come sua principale attrazione, senza dimenticare il livello di comfort e versatilità che offre. Essendo un modello completamente elettrico, si distingue dalla concorrenza anche per le sue eccezionali prestazioni su strada, la sua grande autonomia e la flessibilità che offre quando si tratta di ricaricare la batteria.

Il produttore coreano non ha rilasciato, per il momento, né il listino né le specifiche complete della GV70 per il mercato europeo. Tuttavia ha annunciato che rivelerà tutti questi dati alla fine di quest’estate e subito dopo inizierà ad accettare le prenotazioni.

Genesis GV70: avrà 400 km di autonomia

La Genesis GV70 sarà commercializzata anche nel mercato nordamericano e lì questo modello equipaggerà una batteria da 77,4 kWh, grazie alla quale sarà in grado di percorrere circa 400 km con una sola carica, seguendo il ciclo di omologazione coreano.

Inoltre sappiamo anche che monterà due motori elettrici da 160 kW ciascuno e avrà la trazione integrale, con una potenza combinata di 320 kW (435 CV) e 700 Nm di coppia. In questo modo sarà in grado di raggiungere i 100 km/h da ferma in soli 4,5 secondi utilizzando la modalità Boost.

Come con la GV60, anche la GV70 supporta la ricarica della batteria sia a 400V che a 800V. In quest’ultimo caso il raggiungimento dell’80% richiede meno di 20 minuti. Posizionandosi così davanti a gran parte della concorrenza per quanto riguarda i tempi di ricarica.