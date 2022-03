Formula 1: ufficiale lo sbarco a Las Vegas nel 2023

La Formula 1 aggiorna la mappa dei suoi GP, introducendo la terza tappa degli Stati Uniti: Las Vegas. Non si tratta di un inedito assoluto, infatti nel 1981 e 1982 il Circus ebbe modo di disputare due gare cittadine nella capitale del vizio del Nevada, ma non furono un grande successo. All’epoca il pubblico americano era ancora allergico alle F1, uno sport troppo europeo, mentre ultimamente le cose sembrano essere cambiate – forse – anche grazie a Liberty Media.

Dimenticatevi la gara della domenica, a Las Vegas si corre di sabato sera, sotto le luci artificiali della capitale del gioco d’azzardo. Le monoposto di F1 sfrecceranno sulla famosa Strip, la via più celebre della città, e su un pista lunga 6,12 km con tre rettilinei principali e 14 curve. Le vetture dovrebbero raggiungerei 342 km/h sul più lungo dei drittoni e la gara sarà composta da 50 giri. Stefano Domenicali, CEO della F1, appare entusiasta all’idea di aggiungere Las Vegas, ai due circuiti a Stelle e Strisce che sono Austin e Miami:

Questo è un momento incredibile per la Formula 1 che dimostra l’enorme fascino e la crescita del nostro sport con una terza gara negli Stati Uniti. Las Vegas è una destinazione conosciuta in tutto il mondo per la sua eccitazione, ospitalità, emozioni e, naturalmente, la celebre Strip. Non c’è posto migliore per correre la Formula 1 che nella capitale mondiale dell’intrattenimento e non vediamo l’ora di essere qui l’anno prossimo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento, in particolare il governatore Sisolak, la Clark County Commission, Steve Hill presso l’LVCVA e i nostri partner locali.