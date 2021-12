Ford Torino GT SCJ 429: una muscle da riscoprire

La Ford Torino GT del 1970 non è una delle muscle car più famose del pianeta, tuttavia ha delle qualità che andrebbe certamente riscoperte. Innanzitutto è una delle auto americane più belle del suo periodo, e sicuramente non mancava di prestazioni. Ford aveva disegnato la Torino per affrontare al meglio il nuovo decennio, conferendole uno stile da “bottiglia di Coca Cola” nella silhouette e un lunotto quasi orizzontale, da vero coupé aggressivo. La versione 429 SCJ (Super Cobra Jet) era la versione più performante, capace di raggiungere una potenza di 375 CV. Un picco elevato e che le faceva raggiungere delle prestazioni micidiali. Ad esempio, lo scatto da 0 a 100 km/h si registrava in 5,8 secondi, mentre il famoso quarto di miglio in 13,99 secondi.

In vendita da Barret-Jackson

Un esemplare completamente restaurato e riverniciato nel colore originale Calypso Coral e Deluxe Marti Report è l’unica Ford Torino GT SCJ costruita con questa combinazione di specifiche meccaniche e vernice, e uno dei soli 241 SCJ 429 costruiti nel 1970. È in vendita alla strabiliante cifra di 200.000 dollari, presso la famosa casa d’aste di Barrett-Jackson. Si tratta comunque di un pezzo di assoluto valore, un oggetto da collezione, che non va soltanto esibito sotto una speciale teca, ma va anche assaporato e gustato su strada, cercando di respirare a pieni polmoni le atmosfere degli anni ’70 e il magico mondo delle muscle car nude e pure.

È indubbio che non mancheranno gli acquirenti per un modello così particolare e raro, con una colorazione speciale e con un motore da 7 litri, che assomiglia molto a un dinosauro arrabbiato. Un ottimo biglietto da visita per un’auto che ha più di cinquant’anni sulle spalle, ma che sembra uscita dalla fabbrica appena ieri. Provare per credere, per assicurarsela da Barrett-Jackson serve però un assegno a sei cifre, e possono essere fatti pochi sconti, la vettura non è in saldo.