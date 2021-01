Ford Mustang Mach-E by Motion R Design

Il marchio dell’Ovale Blu ha già confermato che la nuova Ford Mustang Mach-E non avrà una versione più radicale con la sigla RS. L’offerta sarà limitata al massimo alla Mustang Mach-E GT Performance, che offre già un’immagine più sportiva. Per i clienti che pensano che non sia sufficiente Motion R Design offre però un pacchetto di modifiche che estremizza il lato sportivo della SUV d’Oltreoceano.

Motion R Design è uno specialista nel trasformare l’immagine dei modelli Ford che, in questo caso della prima elettrica. Nello specifico si tratta di un pacchetto che fornisce una dose elevata di aggressività alla Mach-E e che, per ora, si è concentrata sull’estetica.

Body kit in fibra di carbonio

E così il SUV a emissioni zero sfoggia una griglia anteriore completamente nuova, che mantiene poco della forma originale. Il nuovo paraurti è più aggressivo, con un ampia appendice aerodinamica che prosegue estendendosi anche verso la parte posteriore attraverso le modanature dei passaruota e le minigonne. I passaruota sono maggiorati e ospitano cerchi in lega forgiati, forniti da Quantum44 e gommati con pneumatici Pirelli P-Zero.

Anche il posteriore riceve importanti modifiche, attirando l’attenzione sul nuovo diffusore che occupa la parte inferiore, ma anche i due spoiler che sono stati installati sul portellone, uno dei quali all’estremità del tetto. Insomma un pacchetto molto suggestivo che però ancora non ha prezzo, ma non sarà certo economico, in quanto tutte le parti sono realizzate in fibra di carbonio tradizionale, o secondo un nuovo metodo di produzione del carbonio forgiato che utilizza fibre corte compresse, invece di lunghe e intrecciate.

Novità anche dentro

Senza modifiche meccaniche e di assetto, i tecnici Motion R Design hanno pensato anche un miglioramento per gli interni, con un rivestimento in pelle nappa disponibile in più colori, uno speciale volante con la parte inferiore della corona appiattita e il intera struttura in carbonio.