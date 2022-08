Ford Focus RS: l’interpretazione di The Kyza è super

Se c’è una compatta che nell’immaginario collettivo è sinonimo di sportività allo stato puro, quella è sicuramente la Ford Focus RS. La vettura dell’Ovale Blu ha raggiunto il suo apice con la versione 3.5, ovvero con il restyling della terza serie, e adesso in molti vorrebbero una nuova variante, che però non si profila all’orizzonte. Quindi, ci ha pensato Khyzyl Saleem, designer noto al mondo come the_kyza, questo il suo appellativo nell’account di Instagram, a fornire una sua interpretazione quale evoluzione in chiave racing.

La Ford Focus RS di The Kyza ispirata alla Mazda RX-7

Specializzato nell’uso di Photoshop, mago del 3D e della CGI, The Kyza ha immaginato una Ford Focus RS di rara cattiveria. Per farlo ha preso ispirazione dalla cattivissima Mazda RX-7 del campionato Super GT realizzata, a sua volta, dal tuner RE Amemiya. Lo dimostra il body kit estremo che gonfia ulteriormente i muscoli della compatta Ford.

Una linea che non scende a compromessi

Come ogni auto da corsa che si rispetti, anche la Ford Focus RS immaginata da The Kyza vanta elementi che tendono ad attaccarla all’asfalto. Davanti c’è uno splitter esagerato, con tanto di profili laterali che influenzano l’aerodinamica sulla fiancata. Sparisce la calandra Ford in favore di un frontale più appuntito e con una grande apertura in basso. I fari gialli sono un’ulteriore chicca, così come le prese d’aria sotto di loro e le branchie sul cofano motore. La fiancata mette in mostra ruote da competizione che sfiorano dei passaruota al “testosterone”. Non mancano le minigonne come corredo aerodinamico, ed i retrovisori sono stati spostati più avanti sui larghi passaruota anteriori. Dietro, i fari sono stati verniciati in blu o in verde, questi i colori immaginati per la carrozzeria, e lasciano una piccola striscia luminosa in vista. Una grande ala si estende su due supporti che nascono dal tetto, e nel profilo estrattore sono alloggiati degli scarichi dal diametro esagerato.

Che motore ci montereste?